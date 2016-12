Istanbul, le 28 Décembre 2016 – Le Président de la République a ouvert ce mercredi à Istanbul, le Forum d’Affaires Guinée Turquie. C’était en présence du Ministre turc de l’Education nationale, également président de la commission mixte de coopération, des Ministres conseillers à la Présidence, des membres du Gouvernement, des ambassadeurs des deux pays et des hommes d’affaires turcs et guinéens qui se sont fortement mobilisés pour l’occasion

Prenant la parole en premier, côté guinéen, le Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements Privés, Gabriel Curtis, a salué la forte mobilisation tant côté turc que guinéen qui démontre le fort intérêt qu’ont nos secteurs privés respectifs pour renforcer les relations d’affaires. Puis, il dira qu’avec la tenue de ce forum qui compte près d’une centaine d’opérateurs économiques guinéens et 80 du côté turc et qui touchent les secteurs aussi divers que le BTP, l’industrie, le commerce, la pêche, les technologies de l’information, et les services, la Guinée escompte une accélération des relations d’affaires et des investissements turcs. Précisant par ailleurs que l’ouverture d’une liaison aérienne entre Istanbul et Conakry -prévue pour le 31 janvier prochain- permettra de faciliter d’avantage les échanges.

A son tour, le Ministre d’État, Chargé des Questions d’Investissements et des Partenariats Public Privé, Ibrahima Kassory Fofana, a rappelé la tournure particulière de la relation entre nos deux pays au cours de cette année 2016 ; une relation qui s’est soldée par la signature de multiples accords entre nos deux Etats hier à Ankara. Ces accords venant s’ajouter à ceux signés dans le domaine des services aériens, de la santé et des sciences médicales, de la formation militaire, des mémorandums sur l’électricité, les mines, la protection de l’environnement, et la mise en place d’un Conseil d’affaires Guinée-Turquie signés lors de la visite d’Etat du Présidant Recep Tayyip ERDOGAN à Conakry en mars dernier.

Continuant son propos, Ibrahima Kassory Fofana a martelé le souhait de la Guinée de hisser les relations d’affaires et l’investissement à la hauteur de l’excellente coopération bilatérale entre les deux pays et que les échanges commerciaux aillent bien au-delà des 60 millions de dollars américains actuels.

Au cours de son discours de circonstance, le Chef de l’Etat, Alpha Condé, quant à lui, a affirmé avoir fait le tour des possibilités de coopération entre les secteurs privés guinéen et turc, mais aussi entre le public et le privé, au cours des récentes séances de travail qu’il a eues avec son homologue président mais aussi avec le Vice Premier Ministre, en charge des questions financières et économiques. Il a précisé et rappelé à l’assistance que notre pays est en quelque sorte un quadruple marché pour les investisseurs. D’abord sur le plan national, puis comme membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ensuite comme membre de l’African Growth and Opportunity Act AGOA (loi américaine adoptée en 2000 qui exempte de droits de douanes un ensemble de produits en provenance d'Afrique subsaharienne) et enfin comme membre du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) avec la possibilité d’accéder au marché de l’Union Européenne par exemple. Autant d’éléments qui militent pour un raffermissement accru des liens commerciaux entre nos deux Etats.

Et à cet effet, après seulement quelques heures d’échanges « b to b », le Président Alpha Condé a annoncé la signature de partenariats entre quelques entreprises présentes dans les domaines de la fabrication de ciments, de la construction de logements sociaux et du montage de tracteurs.

Plus loin, le Président de la République a informé les participants à ce forum, de la venue prochaine à Conakry d’une mission de la Banque Islamique de Développement (BID) afin de faciliter l’octroi de crédits aux entreprises turques et guinéennes qui le souhaitent pour développer leurs affaires.

Alpha Condé en a également profité pour annoncer le renforcement de la coopération entre Istanbul et Conakry à travers le jumelage des deux villes. Le but étant de faire bénéficier notre capitale de l’expérience d’Istanbul dans la gestion de ses communes en matière d’urbanisation, d’assainissement, etc.

A noter qu’à la suite de son allocution, le Président de la République a conféré avec la communauté guinéenne ayant fait le déplacement à Istanbul.

Cellule de Communication du gouvernement