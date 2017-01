Addis-Abeba, le 29 Janvier 2017 – A l’issue de la retraite des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui vient de s’achever, le Président de la République et ses pairs de la CEDEAO se retrouvent actuellement pour une réunion de consultation et de concertation afin d’affiner leur position et leur stratégie sur les dossiers de l’heure.





Parmi les sujets qui seront évoqués, on peut noter les élections à venir au sein de l’instance panafricaine mais probablement la sortie de crise heureuse en Gambie. La Cellule de Communication du Gouvernement