En prélude au 28e Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA) qui s’ouvrira les 30 et 31 janvier prochains, la trentième session ordinaire du Conseil Exécutif a eu lieu du 25 au 26 janvier en présence de la Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, Makalé Traoré.













Placé sous le thème : «Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse», cette rencontre qui réunit l’ensemble des ministres africains des Affaires Etrangères, a été l’occasion de rappeler la nécessité de réformer l’organisation panafricaine et son caractère déterminant pour le futur.





Appelés à relever de nombreux défis dans un environnement international en perpétuel changement, les différents participants ont noté l’impérative nécessité pour notre continent de « s’appuyer sur ses propres potentialités en développant davantage le commerce interafricain et en améliorant la chaine de valeurs régionale au moment où le partenariat mondial «est devenu sélectif ». Pour ce faire, l’investissement dans la jeunesse s’avère crucial en la plaçant au cœur des politiques de développement.





Durant période, le Conseil Exécutif de l’UA a examiné les différentes questions stratégiques inscrites à l’ordre du jour du 28e sommet africain, notamment les questions de l’intégration économique, la paix et la sécurité dans le continent.





Au cours de ces travaux, il a également été question du financement et du renouvellement de l’Exécutif (Présidence, Commission et sous-commissions) de l’instance panafricaine.





La Ministre Makalé Camara, a, au cours de cette rencontre, accentué ses efforts de lobby auprès des différents pays, afin d’appuyer la candidature de Bah Kadiatou, ancienne ministre guinéenne de l’Energie, et candidate à la Présidence de la sous-commission Infrastructures et Energie de l’UA. Elle a, par ailleurs, invité tous ses pairs à enjoindre notre pays pour célébrer la littérature à travers l’événement culturel Conakry Capitale Mondiale du Livre 2017. Un événement d’envergure pour notre continent que la Ministre Makalé Camara ne cesse de défendre à chacune de ses sorties sur et en dehors de la Guinée.





Mobilisation générale à la maison Guinée





A l’issue de cette session du Conseil Exécutif de l’Union Africaine, la Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, Makalé Camara, a réuni autour d’elle une équipe composée d’une partie de nos plus éminents Ambassadeurs parmi lesquels, Fatoumata Kaba Sidibé (Ambassadrice de Guinée en Ethiopie), Mamadi Touré (Ambassadeur de Guinée aux Nations Unies), Ali Diané (Ambassadeur de Guinée à Genève), Gaoussou Touré (Ambassadeur de Guinée au Nigéria). Une équipe qui est à pieds d’œuvre depuis plusieurs semaines maintenant afin de préparer ce sommet exceptionnel qui débutera la semaine prochaine.





Sept heures durant, la Ministre et son équipe ont de nouveau épluché tous les dossiers dans les moindres détails, l’agenda de la semaine et les discours affinés. Autant d’éléments qui seront soumis à l’appréciation du Chef de l’Etat, Alpha Condé, qui est attendu ce samedi sur les terres d’Hailé Sélassié 1er.





La Cellule de Communication du Gouvernement