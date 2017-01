En marge des travaux du cadre de concertation et de coordination entre le gouvernement guinéen et ses partenaires qui ont eu lieu mercredi à Conakry, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a annoncé libération des détenus politiques lors des manifestations à Conakry et à l’intérieur du pays.

Devant les partenaires techniques et financiers au titre de l’évaluation du processus de mise en œuvre de l’accord du 12 octobre, le général Bouréma Condé a annoncé deux acquis : « je suis heureux de vous annoncer aujourd’hui que parmi les points de l’accord du 12 octobre 2016, le premier, c’est-à-dire le fichier qu’il fallait auditer absolument doit être fait sur appel d’offre, sur la base d’un cahier de charges qui est déjà complément achevé et que je dois transmettre aujourd’hui à la CENI », a-t-il ajouté.

Selon le ministre, les prisonniers, il n’en reste plus un seul, « mais dans l’accord il était dit que les crimes de sang par rapport à cette mesure d’élargissement des prisonniers n’étaient pas pris en compte. Mais tous les autres prisonniers sont aujourd’hui en liberté… », a fait savoir le ministre Boureima Condé.

Yahya Dramé