Dans un entretien accordé à votre quotidien en ligneguinee24.com, au sujet de l’accueil du président Alpha Condé qui doit rentrer ce jeudi, 2 février à Conakry, le Directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP), Paul Moussa Diawara s’est tout d’abord réjoui de la désignation du président guinéen à la tête de l’Union Africaine.

Avant de dire en suite : « C’est une grande mobilisation qui marque le retour de la Guinée sur la scène internationale. Le président Alpha Condé nous donne beaucoup de fierté parce qu’être le président de l’Union Africaine cela veut dire que la Guinée est sur le toit de l’Afrique. Plus d’une cinquantaine années après l’indépendance nationale pour la première fois, un chef d’Etat guinéen devient président de cette prestigieuse institution africaine. Donc, cela va au-delà d’une idéologie partisane et politique. C’est une affaire nationale qui concerne tous les guinéens. Ce n’est pas une affaire de parti politique. Cette mobilisation n’est pas seulement pour le RPG Arc-en-ciel, mais pour l’ensemble des guinéens. Parce que, quand Alpha Condé est honoré, c’est la Guinée toute entière qui est honorée ». ‘’.





C’est pourquoi, le DG de l’OGP invite toute la population à une mobilisation, « nous invitons et les femmes et les jeunes dans toutes leurs composantes à se mobiliser massivement pour réserver un accueil chaleureux, triomphal et patriotique au Pr Alpha Condé », a précisé Paul Moussa Diawara.

Yahya Drame