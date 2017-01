Conakry le 24 janvier 2017 - Le Ministère de la Jeunesse à travers le Projet Booster les Compétences et l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ), informe l’ensemble des institutions de formation candidates, qu’il a procédé du 09 au 26 décembre 2016, à l’évaluation finale de 73 notes conceptuelles (NC) éligibles au Fonds compétitif. Cette évaluation fait suite au premier appel lancé du 25 janvier au 24 février 2016 et prorogé jusqu’au 09 mars 2016.













A l’issue de la présente évaluation, les résultats ont été soumis au Conseil du Fonds Compétitif (CFC) et au Comité d’Orientation Stratégique (COS) du Projet, pour validation. A cet effet, les quatorze (14) institutions de formation candidates ci-dessous, dont les propositions ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 70 points, sont déclarées lauréates du premier appel à projets du FCCE. A ceux- ci s’ajoutent trois (03) sous-projets supplémentaires du Ministère de la Jeunesse, du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Au total, dix-sept (17) sous-projets seront financés par le FCCE pour ce premier tour. Un appui technique sera apporté par le Projet BoCEJ aux institutions lauréates pour affiner leurs notes conceptuelles en propositions complètes de projets avant de procéder à la signature officielle des contrats d’octroi des subventions dont la date sera communiquée au moment opportun et fera l’objet d’un grand battage médiatique.

Le Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité (FCCE) est un ensemble de dons subsidiaires octroyés à des consortia « Etablissements de formation-Entreprises » sur une base compétitive. Son objectif est de soutenir des projets de formation innovants construits entre professionnels et formateurs.

Le Ministère de la Jeunesse, assurant la présidence du Comité d’Orientation Stratégique (COS) et la tutelle du Projet, adresse ses vives félicitations aux institutions lauréates et ses sincères encouragements à celles qui n’ont pas été retenues pour ce premier tour. Par ailleurs, il informe que le deuxième appel à projets sera lancé cette année (2017) en vue de la sélection et le financement d’autres nouveaux sous-projets.





Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement