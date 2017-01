Conakry 24 janvier 2017 - A la demande du Président de la République, son Excellence le Professeur Alpha Condé, chef de l’Etat, une équipe de médecins de l’Hôpital Panzi, de la République Démocratique du Congo, se rendra à Conakry du 23 au 27 janvier 2017 pour discuter des possibilités de collaboration en matière de réponse aux besoins médicaux et psychosociaux des victimes de violences sexuelles des événements du 28 septembre.













Au cours de cette visite, la mission offrira en collaboration avec les médecins guinéens des prises en charge médicales et psychosociales aux victimes du 28 septembre.

La visite est facilitée par le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, Mme Zainab Hawa Bangura, et s’inscrit dans le cadre du Communiqué conjoint sur la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles signé entre le gouvernement guinéen et l'Organisation des Nations Unies en novembre 2011.

La mission sera dirigée par le Dr Denis Mukwege, Directeur de l'Hôpital Panzi, qui depuis 1999 fournit des soins médicaux, ainsi que des services psycho-sociaux, à des milliers de victimes de violences sexuelles liées au conflit en RDC.

La visite sera également l’occasion de discuter de possibilités de soutien et de coopération dans le court, moyen et long terme, incluant la formation et le renforcement des capacités, et soutenir la création d'un réseau de collaboration entre les institutions et les professionnels de santé de la Guinée et l’Hôpital Panzi.

Le ministre de la Santé

Abdourahamane DIALLO