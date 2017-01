Conakry, le 18 Janvier 2017 - La troisième session du cadre de concertation et de Coordination entre le Gouvernement Guinéen et les partenaires Techniques et Financiers s'est tenue ce mercredi 18 Janvier dans un complexe hôtelier de la place, sous la haute présidence de Monsieur Mamadi Youla Premier Ministre Chef du Gouvernement en présence de l'ensemble des partenaires Techniques et Financiers.





L'objectif de cette journée est de renforcer la concertation et la coordination entre le Gouvernement et les partenaires au développement en vue d'améliorer l'efficacité de l'aide publique au développement en harmonisant les actions pour le Développement des partenaires avec celles du gouvernement.

Les interventions au cours du cadre de concertation et de Coordination vont porter sur les thématiques d'actualité, la planification stratégique mais aussi sur l'organisation et le fonctionnement du dispositif institutionnel existant.

Pour le Chef de fil du cadre de concertation et de Coordination du Gouvernement, Madame la Ministre de l'Économie et des Finances Malado Kaba, le cadre de concertation qui réunit aujourd'hui le Gouvernement Guinéen, est une occasion pour le Gouvernement de partager avec l'ensemble des partenaires Techniques et Financiers sur son plan de développement pour les cinq prochaines années. Ce plan se veut être le seul et l'unique cadre d'intervention, après sa finalisation. Ce plan devrait contribuer à améliorer la coordination de l'aide au développement et au renforcement de l'efficacité de l'action gouvernementale. Madame la Ministre a remercié les partenaires Techniques et Financiers de leurs appuis constants et de leur disponibilité. Elle a souhaité relever le niveau de ce partenariat, au regard des défis que le Gouvernement veut relever. Parlant de l'institution du cadre de concertation et de Coordination, madame la ministre a rappelé qu'il a été mis en place depuis 2014 pour mieux structurer la coopération et le dialogue entre le Gouvernement et ses partenaires Techniques et Financiers. Selon elle, ces rencontres ont pour vocation d'analyser de manière ouverte notre partenariat pour un cadre fluide de coopération, qui autoriserait une plus grande efficacité dans la conduite des actions de développement économique et social en Guinée.

En réponse, Madame Séraphine Wakana Coordinatrice du Système des Nations-Unies et chef de fil des partenaires au développement a tout d'abord remercié le Gouvernement pour l'organisation de cette troisième session au nom du Système des Nations-Unies en vue de redynamiser les concertations. Elle a indiqué que les partenaires Techniques et Financiers partageront ses réflexions avec le Gouvernement Guinéen. Elle a noté que la Guinée regorge des ressources lui permettant de développer de façon harmonieuse pour une Guinée émergente.

Pour elle, le renforcement des capacités pour une Guinée émergente, dépendra du professionnalisme des dirigeants de l'État. Après deux ans de fonctionnement de ce cadre de concertation, il est important de tirer les leçons afin d'en améliorer son mécanisme dit-elle. Elle a réitéré l'engagement des partenaires Techniques et Financiers au près du Gouvernement Guinéen pour apporter leur contribution. Pour madame Wakana, cela dépendra aussi de la bonne gestion économique des ressources du pays. Et pour cela, dit-elle, les partenaires Techniques et Financiers confirment leur participation à ce cadre de concertation et de Coordination pour la mise en œuvre du programme national de développement, qui doit être orienté vers les besoins diagnostiqués a-t-elle conclu.

Présidant la cérémonie d'ouverture de cette troisième session du cadre de concertation et de Coordination, Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement Mamady Youla a remercié les partenaires Techniques et Financiers pour leurs divers soutiens au gouvernement guinéen et leurs efforts pour la redynamisation de ce cadre de concertation depuis sa mise en place. Pour lui, la mise en œuvre des thématiques qui composent cette troisième rencontre, préoccupe le Gouvernement en vue d'une croissance efficiente et durable. Monsieur le Premier Ministre dira que cela passe par la bonne mise en œuvre des projets et par le renforcement des capacités des cadres, car pour lui, l'amélioration du cadre des projets est très important.

Au cours de cette journée dit-il, plusieurs présentations seront faites par les membres du Gouvernement, par ailleurs, Monsieur le Premier Ministre a souhaité qu'elles soient pertinentes pour le bien être de toutes les parties prenantes.

S'agissant du cadre de concertation et de Coordination, Monsieur le Premier Ministre a indiqué qu'il a été élaboré pour renforcer ses capacités à œuvrer. Avant de terminer son allocution, il a plaidé pour l'augmentation de la fréquence de ces concertations pour la concrétisation du programme national de développement socio-économique en cours d'élaboration.

La cérémonie d'ouverture de la troisième session du cadre de concertation et de Coordination entre le Gouvernement Guinéen et les partenaires Techniques et Financiers a pris fin sur les informations générales, présentation et discussions de la session un.

La Cellule de Communication du Gouvernement