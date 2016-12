Suite aux nouvelles de l’arrestation d’Abubakar 'Toumba' Diakité, nous souhaitons vous faire part du commentaire suivant de Corinne Dufka, directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch : « L'arrestation d'Abubakar 'Toumba' Diakité à Dakar, au Sénégal, représente un grand pas en avant dans l'enquête de la Guinée sur le massacre du stade de 2009 qui avait fait plus de 150 morts. Toumba, l'aide de camp de Moussa Dadis Camara, alors leader du coup d’État, est en fuite depuis son inculpation il y a plus de cinq ans. Un pool de juges enquête sur les crimes depuis 2010, et les victimes sont impatientes de voir l’affaire passer en jugement.

Mr Diakite devrait bénéficier de toute la gamme des protections garantissant un procès équitable. Son arrestation est une étape finale dans l'enquête des juges et semble indiquer l'engagement des gouvernements guinéen et sénégalais envers la justice. »

HISTORIQUE

Au moment du massacre de 2009, Diakité commandait la Garde présidentielle, ou les Bérets rouges, et était un proche confident du leader du coup d’État, Dadis Camara. En 2011, Interpol a publié une notice rouge pour son arrestation.

Des dizaines de témoins interrogés par Human Rights Watch en 2009 ont indiqué sa présence et celle de Bérets rouges qui se seraient trouvés sous son commandement, sur les lieux des meurtres et des viols commis le 28 septembre.

Human Rights Watch a exhorté le gouvernement guinéen à s’assurer que la phase d’enquête de l’affaire avance sans plus attendre afin d’organiser le procès.

