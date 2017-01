Conakry, le 27 Janvier 2017 - Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce vendredi 27 janvier 2017 de 10h00 à 12h30, avec l'ordre du jour suivant : 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République ; 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 17 et 24 janvier 2017 ; 3. Décisions ; 4. Divers.

Au titre du premier point de l’ordre du jour, Monsieur le Président de la République a exigé du Gouvernement de veiller au maintien de l’ordre public et notamment à la protection des citoyens et des biens publics.

Le Chef de l’Etat a demandé au Ministre de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale d’élaborer, en concertation avec les ministres du secteur éducatif, un programme d’éducation civique aussi bien à destination des élèves que des adultes.

Le Président de la République a demandé le renforcement du rôle de l’ACGP comme structure chargée du suivi des études.

Le Chef de l’Etat a invité le Gouvernement à procéder à un examen approfondi du projet d’amendement du Code des collectivités locales par le Conseil interministériel, avant sa transmission à l’Assemblée Nationale.

Le Président de la République a demandé aux ministres concernés de travailler avec la Banque Islamique de Développement pour permettre un meilleur appui de cette institution auprès du secteur privé guinéen.

Au titre du deuxième point de l’ordre du jour, Monsieur le Premier Ministre a introduit le compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 17 et 24 janvier 2017.

Le Conseil a entendu successivement :

Pour la session du 17 janvier 2017

AU TITRE DE L’EXAMEN DE TEXTE

Le Ministre de la Justice a soumis au Conseil l’examen du projet de Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Centre de Formation Judiciaire (CFJ).

Il a rappelé que la création du Centre de Formation et de Documentation Judiciaires par décret D/98/028 du 10 février 1998 répondait à un souci d’assurer une meilleure qualité des formations dispensées aux auditeurs de justice et élèves greffiers qui étaient jusqu’alors assurées dans le cadre de la coopération internationale, notamment en France, au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Le Ministre a indiqué que le Centre de Formation et de Documentation Judiciaires (CFDJ) était destiné à être un instrument au service de la formation initiale et continue des magistrats, greffiers et aux autres auxiliaires de justice mais était aussi appelé à être au service du perfectionnement professionnel de tous les acteurs de la vie judiciaire.

Il a expliqué qu’après 18 années de fonctionnement, le dispositif juridique fixé par le décret de 1998 ne permet plus de prendre en charge efficacement l’ensemble des besoins en formation initiale et continue des professionnels de la justice en Guinée. Ainsi, à côté des formations classiques dispensées aux magistrats et greffiers, des besoins nouveaux en formation destinés aux Greffiers en chef, aux avocats, aux notaires et aux commissaires-priseurs notamment, doivent être pris en compte.

Dans son exposé, le ministre a indiqué qu’avec la mise en œuvre de la nouvelle organisation judiciaire, le déficit de magistrat et de greffiers est devenu préoccupant et que la magistrature guinéenne est vieillissante. Il a précisé que l’effectif de magistrats actuellement en service est de 334 pour 108 greffiers. Ensuite pour une population estimée à 11 millions d’habitants, le ratio est de 1 magistrat pour 32 935 habitants, alors que le ratio admis est d’1 magistrat pour 10 000 habitants.

Le Ministre a affirmé que ce ratio exige que la Guinée fournisse des efforts soutenus de recrutement d’auditeurs de justice et de greffiers pour compenser les 26 ans d’absence de recrutement observés dans le temps (de 1981 à 2007).

Le Ministre a révélé que plus de 80% des huissiers de justice, des avocats et autres acteurs importants de l’œuvre de justice, présentent des problèmes de formation et d’éthique qui interpellent l’Etat à travers sa seule et unique structure de formation judiciaire.

Le Ministre a soutenu que pour faire face à ces nouveaux défis, les capacités d’intervention du CFDJ doivent être renforcées, pour lui permettre également d’être en phase avec les standards internationaux en matière de formation judiciaires et faire également face à l’ensemble des demandes en formation prévu dans le Plan d’Actions Prioritaires de la Réforme de la Justice (2014-2019).

Il a affirmé que la réforme du texte sur le Centre de Formation et de Documentation Judiciaires s’impose donc aujourd’hui comme un impératif majeur pour lui permettre de se doter de nouveaux moyens juridiques, matériels et financiers.

Enfin, le Ministre a précisé que l’objet du présent projet de décret qui va introduire des modifications de fond et de forme au Décret de 1998, porte sur les aspects institutionnel et organisationnel du centre.

Au terme des débats, le Conseil a renvoyé le texte à une seconde lecture en vue de prendre en compte les observations issues des débats.

AU TITRE DE LA COMMUNICATION

La Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts a fait une communication relative à l’organisation à Conakry du forum régional côtier et marin en Afrique de l’Ouest en mai 2017.

Elle a indiqué que les pays de l’Afrique de l’Ouest tirent des revenus substantiels de l’exploitation des ressources marines et côtières dont certaines sont partagées en raison des phénomènes migratoires des espèces.

La Ministre a souligné que plusieurs études ont établi une corrélation entre l’abondance des ressources naturelles, la productivité des écosystèmes et la richesse de la biodiversité. Elles sont soumises à des pressions d’origines tant naturelles qu’anthropiques.

Elle a précisé que les impacts des changements climatiques se manifestent de façon plus visible avec des conséquences économiques, sociales et écologiques accrues. Face à ces diverses sources de pression, et afin de garantir et d’inscrire dans la durée son intérêt économique et écologique majeur, les acteurs de la conservation de la zone côtière et marine ouest africaine ont décidé de créer un cadre de concertation pour relever le défi, aussi bien à l’échelle régionale, nationale que locale : le Forum régional côtier marin.

La Ministre a informé que le Forum régional côtier et marin a été initié par le Partenariat Régional pour la Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest (PRCM), qui est une coalition d’acteurs nationaux et internationaux engagés pour la conservation du littoral de sep (7) pays ouest africain que sont : le Cap-Vert, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra-Leone.

Elle a déclaré que le Forum est ouvert à toutes les catégories d’acteurs intervenant sur la zone côtière et marine ouest-africaine. En effet, le Forum Régional Côtier et Marin est le lieu de rencontres et de débats démocratiques des principales parties prenantes de la gestion de la zone côtière et marine : les institutions et gouvernements, les institutions de recherche et d’enseignement, les réseaux des organisations régionales, les acteurs du secteur privé, les parlementaires et les élus locaux, les organisations de la société civile nationale, les ONG internationales et les partenaires financiers.

La Ministre a précisé que la vision commune de l’ensemble de ces acteurs est d’œuvrer « Ensemble pour un littoral ouest africain sain et productif ». Le Forum se tient tous les dix-huit (18) mois de façon rotative dans l’un des pays de l’espace PRCM et réunit les différentes catégories d’acteurs de la zone côtière et marine afin de se concerter sur les problématiques actuelles de zone côtière et sa gestion intégrée.

Elle a rappelé que la première édition du Forum a été organisée à Conakry en 2004.

La Ministre a informé qu’en marge des activités du Forum régional, se tiendront deux évènements importants pour la région : l’Assemblée Générale du Réseau régional des Parlementaires et Elus locaux pour l’environnement en Afrique de l’Ouest et l’Assemblée générale du Réseau des Aires Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest (RAMPAO) et d’autres activités annexes comme la célébration de la journée internationale des oiseaux migrateurs et la journée internationale des Océans.

Les résultats attendus de la 9ème édition du Forum sont entre autres :

Ø Faire le bilan de la mise en œuvre de la phase III du PRCM et discuter les orientations et stratégies pour la phase IV ;

Ø Organiser la 5ème Assemblée du Réseau des Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO) ;

Ø Mobiliser les acteurs sur les initiatives en cours et les initiatives à développer pour réduire la vulnérabilité du littoral aux impacts des actions anthropiques d’une part et des changements climatiques d’autre part.

Elle a indiqué que l’organisation du Forum Régional requiert, dès l’acceptation par le pays d’accueil, la mise en place d’un comité d’organisation dont le rôle est essentiel dans la réussite de cette rencontre régionale qui devra réunir plus de deux cent (200) personnes. Comme il est d’usage, il revient donc aux autorités de la Guinée de désigner parmi les hauts fonctionnaires le Président du comité d’organisation et des membres pour soutenir les missions des différentes commissions.

Elle a enfin précisé qu’il est souhaitable que la cérémonie d’ouverture soit présidée par le Président de la République du pays d’accueil et celle de clôture par le Premier Ministre ou en cas d’empêchement soit par un Ministre d’Etat ou par le Ministre de l’Environnement ou le Ministre en charge des Pêches.