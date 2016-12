La semaine dernière, Alseny Soumah, chauffeur a été braqué au volant d’un véhicule de service de marque Land Cruiser immatriculé IT 12241 par un groupe de quatre personnes, c’était dans la nuit.





L’acte s’est déroulé dans le quartier Donka au niveau juste de l’école 2 août, dans la commune de Dixinn. Pris en otage, c’est à Kagbélen que ses braqueurs se sont débarrassés de lui.

Le Chargé de Communication du Haut commandement de la Gendarmerie, colonel Mamadou Alpha Barry, explique : « après le braquage du véhicule, la société HUAWEI technologie propriétaire dudit véhicule avait installé un système de GPS, qui a permis la localisation du véhicule au niveau de Kouroussa. La gendarmerie étant informée, elle a réussi à immobiliser et à interpeller les nommés Moussa Cissé, Mohamed Camara et Sidiki Germain Zongo. Quant au quatrième, il a réussi à s’enfuir. Les personnes interpellées ont été conduites à Conakry et déposés à la brigade de la recherche de Matam pour des fins d’enquêtes ».







Relatant les circonstances, le chauffeur du véhicule raqué, Alsény Soumah témoigne : « vers 22 heures, j’étais à côté de l’école 2 août et j’ai constaté qu’un véhicule Mercedes m’a coincé. Pendant ce temps-là brusquement, j’ai vu quatre grandes personnes qui sont descendues, m’ont arrêté avant de me mettre dans le coffre du véhicule. C’est à Kagbèlen qu’elles m’ont déposé. Par la suite, j’ai rapidement filé à la gendarmerie du Km 36 pour faire une déclaration. Les braqueurs en question étaient armés et il y avait une personne parmi eux était habillé en tenue militaire… »

Un des présumés coupeurs de route, Adjudant-chef Moussa Cissé a nié les faits qui lui sont reprochés en déclarant que « c’est un piège que mes amis m’ont tendu… ».

Yahya Drame