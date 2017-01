Pour freiner la consommation de la chicha, la Commission interministériel de réflexion sur l’utilisation de cette substance en République de Guinée conduite par le Secrétaire général des Services spéciaux, de la lutte contre la drogue et les crimes organisés, colonel Moussa Tiegboro Camara a tenu une réunion, jeudi 19 janvier 2017 dans son département en vue prendre des mesures draconiennes contre ses consommateurs et ses importateurs.









Au sortir de cette réunion technique, le porte-parole de ladite commission, Dr Mamadi Mory Keita, pédiatre en service au CHU de Donka a tout d’abord rappelé l’historique de la chicha : « c’est en 1605 qu’un médecin d’origine iranienne en fonction auprès de l’empereur Akbar, dans l’Inde inventa le dispositif de la consommation de la Chicha, contenant 21% de tabac… Les risques liés à sa consommation dont l’augmentation du cancer, la bronchique chronique, les problèmes cardiovasculaires sont actuellement mis en évidence. Les études révèlent l’augmentation du monoxyde de carbone, expiré à la fin de la consommation de la chicha qui équivaut à celle observée lors de la consommation de deux paquets de cigarettes. Un millilitre (1ml) de la Chicha contient plus d’un million de microparticules. », a expliqué Dr Mamadi Mory Keita.

Dans le cas particulier de la Guinée, poursuit-il, «c’est en 2016 que le Secrétaire général à la présidence, chargé des services spéciaux de la lutte contre les crimes organisés a découvert ce phénomène associé à un cocktail de drogue à savoir : l’huile de cannabis, l’héroïne, la cocaïne, le chanvre indien…à travers le témoignage des parents des victimes où la plus part est âgée de 18 ans dont 20 confirmés par les services médicaux spécialisés ‘’, a-t-il indiqué.





C’est pourquoi d’ailleurs, la Commission de réflexion sur l’utilisation de la Chicha en Guinée, consciente de la consommation de la Chicha de plus en plus rependue en dans le pays, de ses dangers associés à la drogue sur la couche juvénile recommande et menace :





1- La constitution d’une équipe pluridisciplinaire et multisectorielle, chargée d’initier et de mettre en œuvre à l’échelle national un projet d’information, d’éducation de communication contre l’importation, la commercialisation et l’usage de la Chicha.

2-L’interdiction formelle de l’importation, de la commercialisation et de la consommation de la chicha sur toute l’étendue du territoire national,

3-Le dépôt volontaire des stocks de la chicha et accessoires dans un délai de 48 heures par tout détenteur au siège du secrétariat général à la présidence, chargé des services spéciaux.

4-La saisie desdits produits par les services spécialisés en cas de non-respect de ce délai.

5-La poursuite de tout contrevenant aux présentes dispositions devant les juridictions compétentes

6-La mise à jour et l’adoption diligente du code des drogues.

7-La mise à la disposition des services techniques concernés des moyens matériels et financiers adéquats.





