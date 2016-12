Mercredi 28 décembre 2016, au cours d’une conférence de presse animée dans les locaux du ministère du Plan et de la Coopération internationale, le gouvernement japonais a annoncé l’octroie à la Guinée d’un montant de plus de13 milliards de francs guinéens destinés à l’amélioration de la desserte en eau potable de la population guinéenne.









La SEG et le service national d’aménagement des points d’eaux (SNAP) sont les bénéficiaires de cet appui.

Dans ce paquet, plus de 5 milliards de francs guinéens sont destinés à la SEG pour la gestion des besoins urgents. Le reliquat devra servir à la réalisation de 20 bornes fontaines publiques dont 10 à Siguiri et 10 à Kankan ainsi qu’à la construction, l’équipement et le raccordement hydraulique électrique d’un forage industriel à Kouroussa.

Quant au SNAP, il bénéficie de plus de 8 milliards de francs guinéens, devant servir à la réalisation de 65 forages dans les préfectures de Mamou, Dalaba et Pita ainsi que l’adduction d’eau potable dans la commune rurale de Timbo.

Balla Yombouno