A la faveur de la présentation de ses lettres de créance, le Pr KI-ZERBO a souligné que depuis la signature de l’accord de base, le 11 février 1961, la coopération entre l’OMS, Institution spécialisée des Nations unies pour la Santé et la Guinée a constamment évolué.

Pour coller à l’actualité, le Représentant de l’OMS a notamment indiqué « Notre Coopération au sein d’une alliance multinationale a été déterminante pour vaincre l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola qui a endeuillé le Pays. Dans le cadre de la vision nationale en santé et desObjectifs de Développement Durable, la troisième génération de la Stratégie de coopération de l’OMS avec la Guinée (2016-2021) s’articule autour du renforcement de la surveillance, de la riposte aux épidémies et catastrophes; de la reconstruction et de la résilience du système de santé pour une couverture sanitaire Universelle; de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et de la promotion de la santé à toutes les étapes de la vie.» S’agissant de la Guinée en matière de santé, le Représentant de l’OMS en Guinée a rappelé que ’expérience guinéenne des Soins de Santé primaires a servi d’exemple à beaucoup de pays. Il a aussi souligné que le leadership de Son Excellence le Chef de l’Etat et de tout son gouvernement et la résilience des communautés ont été magnifiés lors de la riposte à la Maladie à Virus Ebola. Je voudrais vous donner l’assurance de tout mon engagement aux côtés du

gouvernement et de toutes les parties prenantes dans l’accomplissement

de ma mission.» Continuer à renforcer notre système de santé…

En réponse, Mme la Ministre des Affaires étrangères et des guinéens de l’étranger a rappelé que l’OMS a toujours été aux côtés de la Guinée. «Cette présence et le soutien ont été plus forts au cours de l’épidémie Ebola.» Mme Makalé CAMARA a toutefois souligné « au sortir de l’épidémie Ebola, il faut continuer à aider au renforcement du Système de santé guinéen. Il faut un système de santé performant pour soigner les populations afin qu’elles s’attèlent au développement du pays.

L’expérience de l’épidémie de la maladie à virus Ebola est là pour nous le rappeler. Il n’y a pas de travail, pas de développement sans la santé.

C’est la vision et la priorité du Président de la République et de son gouvernement. » Mme le Chef de la diplomatie guinéenne a par ailleurs souligné qu’elle « compte sur la contribution du nouveau Représentant de l’OMS pour impulser davantage la coopération avec la Guinée. Vous êtes un homme d’expérience, vous connaissez les réalités de nos pays», a

conclu le Ministre des Affaires étrangères et des guinéens de l’étranger.

OMS-Guinée