En marge de la présentation des vœux du nouvel an des cadres du système éducatif guinéen à leurs ministres de tutelle, vendredi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdoulaye Yéro Baldé a annoncé la fin de la biométrie des étudiants en ce mois de janvier.









Pour lui, la biométrie dans les institutions d’enseignement supérieur de Conakry prend fini en ce mois de janvier et celle de l’intérieur du pays va être déclenchée parla suite. Un processus qui devra s’élargir aux établissements d’enseignement technique, telle que les ENI et l’Ecole nationale des arts et métiers (ENAM).

Profitant de l’occasion, il a fait savoir que les réformes engagées par son département rendront opérationnelle l’agence nationale de l’assurance qualité. Tout comme la création de nouvelles directions générales en lieu et place des directions nationales en vue de rendre beaucoup plus autonomie la gestion du secteur.

Concernant les perspectives de l’année 2017, le ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé la réinstauration des services militaro-civiques. C’est-à-dire, « une partie de la formation sera militaire et l’autre civique comme cela se faisait de par le passé », a-t-il expliqué.

Yahya Drame