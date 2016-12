Le Directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP) à reçu, vendredi 23 décembre 2016, le prix de la meilleure entreprise mixte de Guinée, décernée par la structure Guinée Pro Awards dans sa première édition, suivi des autres prix attribués aux autres institutions et entreprises privées de la place.

Ce prix décerné à Paul Moussa Diawara, directeur général de l’Office guinéen de publicité vient s’ajouter à de nombreux autres prix qui lui ont été décernés par d’autre structures pour sa bravoure et son sens de l’entreprenariat.

Depuis son arrivée à la tête de cette direction, Paul Moussa Diawara a réalisé beaucoup d’œuvres dont la création des agences communales et régionales, la lutte contre l’affichage sauvage des panneaux publicitaires, la réglementation du paiement des taxes publicitaires, la lutte contre l’hémorragie financière que subissait cet office.

Très satisfait de recevoir ce prix, le Directeur général de l’office guinéen de publicité Paul Moussa Diawara dira que « c’est un prix qui encourage, c’est un prix qui révèle les meilleurs talents et exprime bien entendu le travail accompli, la mission effectuée, le devoir accompli au service de notre pays la Guinée et au bénéfice de tous les guinéens. Ici le satisfecit montre et démontre que, oui, le travail accompli est formidable, apprécié par les compatriotes. Je pense que c’est un sentiment de satisfaction, de fierté mais aussi un sentiment de devoir accompli et, nous allons poursuivre l’élan, ... »

Pour Ahmed Camara, président directeur général de la structure Guinée Pro Awards, cette remise de satisfecits n’est pas faite sur la base de la démagogie mais plutôt sur celles professionnelles comme le slogan le dit "Guinée pro Awards" mérite des grands professionnels. « Il faut surtout encourager de telles initiatives.

Les initiateurs se sont basés sur les enquêtes menées sur le terrain, sur des informations sur le cursus professionnel des nominés, leur gestion interne depuis qu’ils sont à la tête de ces différents départements et entreprises.

« C’est à partir de ces informations que nous avons pus aujourd’hui analyser et donner un résultat. Ce n’est pas du hasard mais c’est sur un travail bien fait et professionnel »

D’autres prix ont été aussi décernés aux entreprises et institutions de la place. Il s’agit de la SOGUIPAH, du Haut commandant de la gendarmerie nationale pour sa bravoure et son engagement pour la réforme de la gendarmerie nationale, au ministre conseiller en charge des relations avec les institutions républicaines pour sa brillante contribution au développement des institutions. Suivi prix décerné au Directeur général de la douane nationale, à Dr Ibrahima Kourouma, ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’éducation civique, au ministre Albert Damantan Camara, etc.…

Balla Yombouno