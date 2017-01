Le Forum national des jeunes de la société civile guinéenne (FONAJESCG) et le Collectif des acteurs pour la République (CAR) ont animé une conférence de presse, lundi 23 janvier 2017 pour commémorer les dix ans de l’évènement de 22 janvier et février 2007 en Guinée.









Axée sous le thème : « Les acteurs s’engagent et la lutte continue pour une justice sociale. N’oublions pas nos martyres et engageons-nous pour la continuité de la justice sociale et la préservation des acquis démocratiques ».

Selon Dr Bah Alpha Abdoulaye, secrétaire administratif du Conseil national des organisation de la société civile (CNOSC), cette commémoration vise premièrement à faire en sorte que le sacrifice des jeunes qui sont tombés il y a 10 ans en défendant le peuple de Guinée, ne soient pas oubliés.

« Le second objectif, c’est de mobiliser au tour des efforts de la justice qu’il faut rendre à toutes ces victimes. Non seulement les morts, mais aussi les nombreux blessé et handicapés de ces évènements », a-t-il précisé.

De l’autre, il déplore le fait que les personnes indexées dans cette affaire ne sont pas du tout inquiétées par la justice car, elles continuent à se promener pendant que les victimes sont en train de souffrir le martyr de leur engagement.

C’est au regard de cela que le CNOSC en tant que force citoyenne rappelle aux autorités que ces victimes ont droit à la justice, a ajouté Dr. Alpha Abdoulaye Bah.



Au sujet de la continuité du combat pour l’aboutissement de ce dossier du 22 janvier 2009, le secrétaire administratif du CNOSG a dit : « la plupart des guinéens, pensent que continuer le combat c’est faire des manifestations de rue ; mais, le combat peut être fait de plusieurs manières. Donc le CNOSC continue à faire des rencontres, à animer des cadres de réflexion et de concertation avec toutes les entités de la société civile. Chaque fois qu’un cadre est organisé, un document est produit dans lequel il y a des recommandations et ce document est présenté aux autorités compétentes pour sa prise en compte », a-t-il indiqué.

Yahya Drame