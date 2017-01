L’international ivoirien Didier Drogba, 38 ans, est en discussion avancée avec le club brésilien le Sport Club Corinthians Paulista de Sao Paulo. Il pourrait bien y jouer pour la saison 2017. Sans contrat et sans club depuis son départ en décembre dernier du club canadien de l’Impact de Montréal, qui évolue dans le championnat nord américain MLS, Didier Drogba était en vacances à Abidjan, avec le Gabonais Daniel Cousin et le Camerounais Samuel Eto’o fils en décembre. Eto’o et Drogba sont même allés saluer le président Alassane Ouattara à Assinie, le 1er janvier.

Même s’il s’accorde des congés bien mérités, Didier Drogba cherche activement un nouveau club. Il a bien fait des appels de phares à l’Olympique de Marseille ? le club où il est devenu une star pendant la saison 2003-2004 ? mais la porte a vite été refermée par Rudi Garcia, l’entraîneur du club phocéen.

Avec JA