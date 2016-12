Attention : miracle médical ! Ce jeudi 15 décembre 2016, des chirurgiens de l'Hôpital universitaire de Wroclaw (en Pologne) sont parvenus à greffer une main à un homme de 32 ans avec une malformation de naissance : un bras s'arrêtant au niveau du poignet. "C'est la première greffe au monde d'un membre supérieur chez un homme avec une malformation congénitale", précise le Dr. Adam Domanasiewicz, le chef de l'équipe médicale. Auparavant, cette opération n'avait été tentée que chez des bébés, en Indonésie et au Canada.

Le membre greffé provenait d'un donneur décédé et l'intervention chirurgicale a duré 13 heures - une véritable prouesse. Une semaine plus tard (le jeudi 22 décembre 2016, donc), le patient parvenait déjà à bouger les doigts : les médecins sont optimistes et envisagent désormais un traitement immunosuppresseur. De son côté, le patient (un certain Piotr) a déjà des projets : "Je voudrais pouvoir enlacer mes proches avec mes deux mains. Jusqu'à présent je l'ai toujours fait avec le moignon", a-t-il confié à la télévision locale, TVN24.

"Cela revêt une importance colossale pour le développement de la transplantologie et de la neurophysiologie car, jusqu'à présent, on considérait qu'en cas de malformation congénitale, les greffes ne pouvaient être réalisées en l'absence de représentation de l'organe au niveau du cortex cérébral qui dirigerait le membre greffé, a ajouté le chirurgien.

