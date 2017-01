Le ministre de la Sécurité et de la protection civile, Me Abdoul Kabèle Camara a, au cours d’une conférence de presse, lundi 23 janvier 2017 annoncé la réouverture prochaine de l’école de police fermée depuis 15 ans. C’était pour présenter le bilan de son département pour le compte de 2016.









Plantant le décor, Me Abdoul Kabélè Camara a cité quelques actions menées par son département durant de l’année 2016. Notamment, « la mise en place d’un tableau de bord de sécurité publique ; l’élaboration d’une politique de gestion des ressources humaines ; la mise en œuvre de l’initiative des policiers dans les écoles ; la réouverture prochaine des écoles de police de Kagbélèn et Kafiliya après plus de 15 ans de fermeture ; la délivrance des cartes nationales d’identité ; l’encaissement de 49 milliards 920 million 5 cinq mille francs guinéens, au compte de la livraison des passeports biométriques, … », a-t-il énuméré.





Malgré les réformes engagées dans le secteur de la sécurité, les défis restent à relever dont celui de la formation des fonctionnaires de police et de la protection civile ; la faiblesse de la capacité infrastructurelle ; la gestion anachronique des ressources humaines ; le déficit des équipes d’invention ; la faible couverture sécuritaire du pays. Aussi, les relations entre les forces de sécurité et les populations ne sont pas encore au beau fixe… »





Par ailleurs, le ministre Kabèlé Camara a précisé que son département continuera les reformes dans tous les secteurs et luttera contre la criminalité et le grand banditisme en 2017.





Yahya Drame