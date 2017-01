Les nouvelles de plus en plus persistantes proviennent de la capitale des agrumes, c'est-à-dire la préfecture de Kindia affirmant que la commune urbaine s'apprêterait à vivre au ralenti ce mercredi, 1er février 2017. Pour cause, le manque de carburant dans les stations d'essence de la ville.

Ce sont surtout les conducteurs des taxis (motos et véhicules) qui auraient pris la décision de ralentir voire bloquer les activités, ce mercredi, 1er février pour protester contre la rareté du carburant dans la préfecture, suite au retard du tanker, devant approvisionner la Guinée à partir du port autonome, à Conakry.

Nombreux sont les parents d'élèves qui auraient été alertés par les encadreurs de plusieurs écoles de la commune urbaine "à garder leurs enfants à la maison" pour éviter d'être victimes des débordements du mouvement des conducteurs de taxis (motos et véhicules).

Depuis plus de 72 heures, le carburant, surtout l'essence est devenue une denrée très rare, par conséquent très coûteuse. Le litre que l'on ne rencontre que sur le marché noir, se négocie entre 12, 13 voire 15 000 GNF par endroit. Cet état de fait amène bon nombre de citoyens à pratiquer la marche; d'autres par contre, sauf en cas de nécessité, préfèrent rester à la maison ou dans le quartier.

J. Leforestier