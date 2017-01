Le président du mouvement des patriotes pour le développement (MPD), Paul Moussa Diawara est arrivée ce vendredi 6 janvier 2017 dans la préfecture de Kissidougou en vue de procéder le dimanche 08 janvier avec les membres du RPG Arc-en-ciel à la remise officielle du stade Jean Djibril Leno, rénové.

C’est à 15 kilomètres de Kissidougou ville que le président du MDP allié du RPG Arc-en-ciel a été accueillit par un cortège de motards et de véhicules qui l’ont accompagné jusqu’à la maison des jeunes où un accueille chaleureux et de taille lui a été aussi réservé.

Dans son discours et bienvenue, Fanta Keita, porte parole, a au nom des deux sections et l’ensemble des militantes et militants, du mouvement des patriotes pour le développement , remercié Paul Moussa Diawara pour son attention particulière portée à leur endroit à travers la rénovation du stade préfectoral Jean Djibril Leno, mais aussi à la mise à la disposition des femmes balayeuses des tricycles pour le ramassage des ordures et une chaine musicales à la jeunesse de Fermessadou.

Selon elle, à travers cet acte de patriotisme et de courage du président du MPD allié du RPG Arc-en-ciel, a marqué, une fois de plus la jeunesse et la population de Kissidougou.

Balla Yombouno