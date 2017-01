Le président du Mouvement des patriotes pour le développement (MPD) accompagné du préfet de Kissidougou, El hadj Mamadou Cissé a, officiellement inauguré ce dimanche 8 janvier 2017, le stade préfectoral « Jean Djibril Leno » de Kissidougou.





Après deux mois de travaux de rénovation, le stade préfectoral de Kissidougou est enfin, après 33 ans, rénové et clôturé, grâces à un appui d’un fils de cette localité, Paul Moussa Diawara, actuel Directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP).

A cette heureuse occasion, le président des jeunes leaders et Porte parole de la jeunesse de Kissidougou, Kémoko Ouendéno a remercié Paul Moussa Diawara président du Mouvement des patriotes pour le développement, parti allié du RPG Arc-en-ciel, pour la rénovation de leur stade préfectoral.

Aussi, il saisi l’opportunité pour rappeler aussi le récent don de trois (3) tricycles fait par toujours Paul Moussa Diawara, aux femmes balayeuses de la commune urbaine ainsi que de l’octroi de deux (2) chaines musicales à la jeunesse de Fermessadou Pombo et l’Espcae Kissi Faramaya .

Poursuivant, il dira que ces efforts, d’autres défis restent à relever dans le cadre du développement de leur localité. Il s’agit entre autres de « la promotion et de la création de l’emploi des jeunes de Kissidougou, la création des atouts de formation pour les jeunes et la nomination des jeunes de Kissidougou aux postes de responsabilité ».

Enfin, il a réaffirmer la totale détermination de la jeunesse de Kissidougou à prendre une part active dans l’ambitieux programme de reconstruction de la Nation prôné par le Président de la République, Pr Alpha Condé »

Dans son allocution, le préfet El hadj Mamadou Cissé a magnifié les actions d’autres fils de Kissidougou comme le président de l’Assemblée nationale, le premier président de la Cour des Comptes, Mohamed Diaré et la Directrice générale du Port Autonome de Conakry, etc.

« A cette occasion, au nom de M. le président de la République, le Pr Alpha Condé, du gouvernement et au nom du RPG Arc-en-ciel, nous disons merci à M. Paul Moussa Diawara. Nous ne ménagerons aucun effort pour le soutenir dans sa participation aux actions de développement conformément à la mission du 1er magistrat du pays, Pr Alpha Condé et de son grand parti, le RPG Arc-en-ciel ».

Dans son discours, le président du mouvement des Patriotes pour le développement Paul Moussa Diawara a placé cet événement dans son contexte comme pour dire que : « il s’agit d’un événement important, majeur dans la vie de notre localité : le retour du football dans la grande ville de Kissidougou. Nous pensons encore une fois ici, que nous sommes déterminés et engagés pour que Kissidougou revienne en ce qui concerne le championnat national, dans le tournoi ainsi que dans l’enjeu du football national »

Par ailleurs, il a remercié le chef de l’Etat pour la confiance qu’il ne cesse de porter aux enfants de Kissidougou dans le gouvernement actuel.

« Le président Alpha Condé a tenu ses engagements vis-à-vis de Kissidougou avec plusieurs hautes personnalités du pays, de hauts cadres qui participent à la gestion du pays tant au niveau du gouvernement que dans l’administration de notre pays. Parmi lesquels le président de l’assemblée nationale, le président de la cour des comptes, la directrice générale du port autonome sans oublier moi-même, etc. »

Et d’ajouter : « dans certaines conceptions et dans les faits, le président Alpha Condé a beaucoup fait pour Kissidougou. Mais, il faut rappeler que c’est d’abord Kissidougou qui a prouvé qu’il aime et aide le Pr Alpha Condé ; Kissidougou s’est engagé au cours des moments les plus difficiles du combat politique et démocratique aux côtés du Pr, sans aucune condition. Donc Kissidougou est bien une ville qui mérite d’être retenue par le Pr Alpha Condé et la récompense qu’il témoigne c’est à travers la promotion des enfants de la localité qui sont au service de la République y compris Kissidougou. Ces filles et fils, peuvent dans les conditions normales, quand c’est nécessaire, quand c’est possible, apporter leur contribution au développement local de la ville de Kissidougou. C’est ce que nous venons de faire avec la réhabilitation de ce stade. Car nous ne pouvons pas encore attendre avec tout ce que le Président Alpha Condé a fait, qu’on revienne à Conakry pour quelques tonnes de ciments , de barres de fer et autres, aller encore lui demander de nous aider à faire la clôture du terrain du football de Kissidougou. Je pense que si cela n’était pas, c’est la responsabilité de nous, les enfants de Kissidougou qui avons une certaine position de le faire .Donc c’est important qu’on le dise et qu’on le sache ; le mérite revient au président Alpha Condé et au RPG Arc-en-ciel »

La cérémonie a prit fin par un match de gala qui a opposé l’équipe ‘’Etoile de Douninkono’’ et Missira FC. Un match qui vu l’équipe de Douninkono dominer son adversaire sur le score de 1 à 0. Aussi la boucle a été boucler par la prestation des artistes comme Doudou Beny..

Balla Yombouno