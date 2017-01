Ce samedi 7 janvier 2017, le président du Mouvement des patriotes pour le développement (MDP), M. Paul Moussa Diawara, en séjour dans la préfecture de Kissidougou, a successivement rendu des visites de courtoisie au préfet, au maire de la commune urbaine et aux sages.





Il a saisi l’occasion, à tous ces niveaux, pour parler de la remise officielle du stade Jean Djibril Lèno de Kissidougou, entièrement rénové à ses frais.

La première étape de cette visite a été la préfecture de Kissidougou où Paul Moussa Diawara et sa suite ont été reçus par le préfet, El hadj Mamadou Cissé et ses principaux collaborateurs massivement mobilisés pour la circonstance.

Dans son allocution de circonstance, Paul Moussa Diawara a signifié qu’il ne peut pas venir à Kissidougou sans venir rencontrer en premier lieu, le représentant du Chef de l’Etat dans cette ville, qu’est le préfet. Il a en outre remercié ce dernier et ses collaborateurs pour le dynamisme qu’ils ont imprimé dans le cadre du développement de cette localité.

Très satisfait de cette visite de courtoisie, El hadj Mamadou Cissé au sortir des entretiens dira : « J’avoue qu’il a été question pour nous au cours de cet entretien de parler du football à Kissidougou, précisément pour l’inauguration officielle du stade, rénové entièrement par M. Paul Moussa Diawara, au nom de son papa, le président de la République, le Pr Alpha Condé. Il a dit qu’il va imiter ses frères qui sont entre autres le ministre Mohamed Diaré, le président de l’Assemblée nationale et la Directrice Générale du Port Autonome ; et, qu’il fera le maximum possible pour que le sport à Kissidougou rayonne de nouveau. Nous le remercions vivement pour cet acte patriotique qu’il vient de poser à Kissidougou au nom du président Alpha Condé ».

Après la préfecture, Paul Moussa Diawara et sa suite se sont rendus chez les sages le patriarche, Kissi Kaba Keita et ses conseillers étaient tous présents. Là, les sages ont fait de nombreuses bénédictions pour le Président de la République, Pr Alpha Condé et pour tous les fils et filles de la préfecture de Kissidougou qui ont le souci pour son épanouissement.

A la mairie, ça été la même chose. A ce niveau, le maire et ses collaborateurs ont aussi béni pour Paul Moussa Diawara et pour le président Alpha Condé pour la rénovation complète de leur stade.

Balla Yombouno