Telle est l'une des principales recommandations issues des trois jours de travaux de la toute première Assemblée générale de l'Officie guinéen de publicité (OGP), tenue la semaine écoulée à Conakry sous les auspices de son président, M. Sanoussy Bantama Sow qui avait à ses cotés le Directeur général dudit Office, M. Paul Moussa Diawara.

La session a retenu, toujours au titre des mêmes recommandations: la reprise du projet de budget en tenant compte des remarques, des suggestions et sa présentation au conseil d’administration le 15 février 2017 ; le renforcement de l’équipe chargé de l’élaboration dudit budget par deux administrateurs désignés sur la base de leurs compétences.

Le conseil rend l'OGP entièrement responsable de l’exploitation des espaces publicitaires des médias d’Etat (RTG, Radio Rurale, Horoya), revient à l’OGP conformément au décret 2, 2016-355PRG SGG du 25 novembre 2016 à partir du 1 février 2017.

La session a recommandé la proposition d’un projet de loi sur la publicité ; l’élaboration du plan de formation à l’intention des cadres et travailleurs de l’OGP ; l’élaboration d’une fiche d’implantation des panneaux publicitaires ; l’assurance des panneaux par les régies publicitaires est obligatoire à partir de fin février 2017 ; l’examen de nouveaux tarifs de publicité. Egalement le conseil a décidé que: l’exploitation des espaces publicitaires (panneaux, banderoles, affiches et véhicules à graphique publicitaire, déambulation à des fins publicitaires), relèvent exclusivement de l’OGP, conformément aux dispositions du même décret ; la validation du nouveau tarif relatif aux licences des professionnels de la publicité au titre de l’année 2017 ; et, la mise en place d’une commission pour entamer les négociations avec les sociétés de téléphonies mobiles et la société TOPAZ pour la détermination de l’accès publicitaire les concernant,

Enfin, les participants ont retenu : l’organisation des journées nationales de la publicité en novembre 2017 ; l’engagement des démarches pour la construction d’un siège national pour l’OGP ; la convocation d’une session extraordinaire le 15 février 2017, pour examiner le budget et le manuel de procédure de l’OGP ainsi que le projet de la nouvelle grille tarifaire.

J. Leforestier