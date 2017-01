Au cours d’une réunion tenue le week-end dernier, le Directeur national de la gendarmerie routière, , Colonel Yéro Oury Diallo a noté que la situation des accidents de la circulation routière constatés en rase campagne sur toute l'étendue du territoire pour l'année 2016 se présente comme suit: 577 cas d’accidents. Ces accidents ont impliqué 943 véhicules privés et publics, 157 motos et un vélo. Ils ont fait 1 293 victimes dont 342 personnes tuées ; 1 284 autres et 575 cas avec des dégâts matériels importants.







En classant ces cas selon les régions, la région de la Basse Côte a enregistré 288 cas d'accidents, Mamou 97, Faranah 55, N’Zérékoré 47, Labé 46. La préfecture de Guéckédou à elle seule a enregistré 24 cas d’accidents.

La Basse Côte a enregistré beaucoup plus d'accidents à cause des tronçons km36- Boké en passant par Dubréka, km36- Forécariah via Coyah et km36- Kindia.





Evoquant les causes de ces accidents, il dira que « les causes plus fréquentes et récurrentes sont liées à l'excès de vitesse qui a totalisé 199 des cas ; la circulation à gauche 152 ; le manque d'entretien technique 85, le dépassement défectueux 53.

A ces causes viennent enfin s’ajouter le non-respect de la distance de sécurité, le sommeil, l’alcool au volant et le stationnement gênant », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le Colonel Yéro Oury Diallo a profité de cette occasion pour interpeler tous les usagers de ces tronçons à observer la prudence et au respect des règles de conduite.

Yahya Drame