Ankara, le 27 Décembre 2016 – En visite d’Etat à Ankara depuis ce début de semaine, le Président de la République, Alpha Condé, et la délégation ministérielle qui l’accompagne, a multiplié les rencontres et les séances de travail ce jour avec les différentes personnalités politiques du pays hôte.









En effet, après avoir échangé avec le Président de l’Assemblée Nationale, ?smail Kahraman, l’un des Vice-premiers Ministres, Mehmet Simsek, le Chef de l’Etat a été reçu dans l’après-midi par son homologue Recep Tayyip Erdogan au Palais Ak Saray d’Ankara.





Pour débuter, le Président Alpha Condé a salué l’esprit d’amitié, de fraternité et d’estime mutuelle qui entourent cette visite. Réitérant les condoléances les plus attristées de la Nation au peuple frère de Turquie, le Chef de l’Etat a exprimé toute la compassion et la solidarité de la Guinée suite aux récentes attaques meurtrières commises dans ce pays.





Poursuivant leur entretien, les Présidents Condé et Erdogan ont souhaité profiter de cette visite pour considérablement renforcer et diversifier leurs partenariats en mettant un accent particulier sur la construction de logements sociaux, l’agriculture, la défense, l’industrie, l’énergie, les mines et le commerce. Pour ce faire, Alpha Condé a clairement affiché son intention d’accroitre le volume des échanges commerciaux entre les deux pays par l’ouverture d’un Consulat général à Istanbul, capitale économique de la Turquie, afin de faciliter l’accès aux investisseurs turcs ; et par la présentation de potentialités dont regorgent notre pays à travers l’organisation de Fora Economiques périodiques comme celle de ce 28 Décembre à Istanbul.





Toujours sur le plan diplomatique, les deux Chefs d’Etat ont convenu de la relance de la Commission mixte de coopération entre la Guinée et la Turquie. Par ailleurs, après avoir acquis la suppression des droits de visa entre porteurs de passeport diplomatique, le Président Alpha Condé et son homologue turc souhaitent aller au delà en généralisant cette mesure aux citoyens des deux pays. Les mois prochains devraient être décisifs dans la matérialisation de cet objectif.





Sur le plan économique, la proposition de la mise en place d’un fonds entièrement dédiés au financement des projets et programmes socio-économiques turcs en Guinée a également été mis sur la table. Un fonds qui pourrait bénéficier au raffermissement du partenariat public/privé et privé/privé entre les deux pays et leurs entreprises.





Au total, ce sont environ sept accords de coopération qui ont été signés par les Ministres Mohamed Diané, en charge de la Défense Nationale, Malado Kaba, en charge de l’Economie et des Finances, et Makalé Camara, à la tête du département des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger et leurs homologues turcs. Il s’agit :





1. Du protocole d’accord de coopération militaire ;

2. De l’accord dans le domaine de l’éducation ;

3. De l’accord de coopération dans le domaine de la culture, de l’éducation, des média, de la jeunesse et du sport ;

4. De l’accord dans le domaine de la foresterie ;

5. De l’accord de coopération dans le domaine de la sécurité ;

6. Du mémorandum d’entente sur la coopération en matière d’archives ;

7. Du mémorandum d’entente sur la coopération en matière de technologie de l’information.





La cérémonie de signature des accords a été ponctuée par une conférence de presse et d’un diner offert en l’honneur du Président Alpha Condé, de la Première Dame, Djène Condé et la délégation guinéenne présente. Ce mercredi sera consacré au Forum Economique d’Istanbul en présence d’investisseurs et chefs d’entreprises des deux pays.





La Cellule de Communication du Gouvernement