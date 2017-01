L’opposition dite républicaine par la voix de son porte parole, Aboubacar Sylla a dénoncé avec une extrême énergie la non application de l’accord politique: « nous décidons de suspendre notre participation à tous les travaux du comité de suivi chargé de l’application de l’accord politique inter guinéen du 12 octobre 2016... Nous allons dans un premier temps, saisir la communauté internationale qui a participé à ce dialogue à travers ses représentants en Guinée, qui ont apposé leurs signatures; nous allons rencontrer à l’intérieur du pays les membres du clergé, les membres de la commission de réconciliation nationale et les sages de Guinée, puisque c’est toujours eux, lorsque nous déclenchons nos manifestations, qui viennent vers nous et qui plaident pour une accalmie», a ajouté Aboubacar Sylla.

Yahya Drame