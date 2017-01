Conakry, le 25 Janvier 2017 - Madame Mama Kany Diallo Ministre du Plan et de la Coopération internationale a reçu en audience le Vice-président de la Banque Islamique de Développement (BID) Dr Mansur Muktar ce Mercredi 25 Janvier en visite de travail de 72 h en république de Guinée.

Au sortir de l'entretien, Madame Mama Kany Diallo a fait une mise au point relative à leur tête à tête. Pour elle, il s'agit d'une visite de travail puisque notre pays entretient des relations étroites avec la BID qui accompagne la Guinée dans tous ses projets et surtout pendant les moments difficiles comme pendant la période de l'épidémie à virus Ebola. Donc pour Madame la Ministre, cette visite vient à point nommé pour renforcer les relations existantes entre la BID et la Guinée.

Au cours de sa visite, Dr Mansur Muhtar rencontrera plusieurs personnalités du pays notamment le Premier Ministre Mamady Youla et le Président de la République Alpha Condé. Ensuite, il mettra l'occasion à profit pour faire des visites de terrain et procéder à l'inauguration des CENTRES DE SANTÉ EBOLA à Maferinyah dans la préfecture de Coyah en compagnie de Madame la Ministre du Plan et de la Coopération internationale.

Pour joindre l'utile à l'agréable, Dr Mansur Muhtar prendra part à un forum économique ce jeudi 26 Janvier pour rencontrer et échanger avec le secteur privé guinéen en vue d'éventuelles collaborations.

La Cellule de Communication du Gouvernement