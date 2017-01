C’est dans un réceptif hôtelier de la place, mercredi 18 janvier 2017 que l’Union européenne en partenariat avec le ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie maritime à travers l’Office de Contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l’aquaculture (ONSPA) a procédé au lancement officiel des activités du projet d’Assistance Technique Sanitaire.





L’objectif principal de ce projet est le renforcement des capacités des structures de contrôle de l’ONSPA, des laboratoires, des structures de production et de commercialisation des produits de la pêche.

Dans son discours, le Secrétaire général du ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Numérique, Alpha Oumar Manet précise, « ce projet est issu de la formulation d’une requête, suite à une mission guinéenne auprès de l’UE à Bruxelles. L’objectif de cette mission reposait sur l’évaluation des activités menées dans le cadre de la lutte contre la pêche de l’INN et pour la levée de la suspension des exportations des produits de la pêche de la Guinée vers les marchés de communautaires »

Selon lui, depuis 2017, la Guinée souffre de la suspension sanitaire des exportations des produits de la pêche vers le marché de l’UE. « Cette suspension est due aux risques sanitaires observées en 2006 par les inspecteurs de l’Office alimentaire et vétérinaire de l’UE sur toute la chaine de production, de transformation, de concertation et commercialisation des produits de la pêche », a-t-il ajouté.





Il a aussi déclaré qu’à la fin de ce projet de 18 mois, et après une évaluation favorable des conditions de production et de mise sur le marché des produits de la pêche de la Guinée par les experts de l’OAV que la reprise des exportations sera autorisée sur le marché communautaire, a souligné le Secrétaire général.





De son côté, Mme Aribot M’Mah Savané, Directrice générale de l’ONSPA a mentionné qu’aujourd’hui, une seule unité de traitement en arrêt sur six vers les marchés de l’UE existe, « la production annuelle de plus de 6.000 tonnes en 2006 pour une valeur de près de 20 000 000 de dollars US est perdue », a-t-elle rappelée.





Et de poursuivre que cette suspension a eu un impact négatif sur la filière exportation des produits de la pêche à savoir : l’arrêt des activités des établissements agréés à l’époque par l’autorité compétente ; l’arrêt des activités de pêche des pirogues glacières ; la mise en chômage des centaines de travailleurs ; la diminution de la consommation locale en poisson ; la diminution des recettes en devises dans les banques par le non transfert des recettes d’exportations et le désintéressement des investisseurs pour la filière production-commercialisation (…) »

Pour elle, la reprise des exportations de nos produits se fera grâce à la satisfaction de toutes les recommandations de l’UE. Pour cela, la mise en œuvre du plan d’action de reprise demande un investissement financier d’envergure du gouvernement et de nos partenaires au développement.

Par ailleurs, Mme Aribot « ose espérer » qu’à la fin de ce projet, la levée de la suspension des exportations des produits de la pêche origine Guinée vers le marché de l’UE sera une réalité.

