Le ministre en charge de la Jeunesse et de l’emploi jeunes, Moustapha Naïté, a présenté le bilan de son département, jeudi, 29 décembre 2016, au cours d’une conférence de presse.

Parlant des réalisations de 2016, Moustapha Naïté a cité : la prise en charge progressive des doléances issues de la consultation nationale de la jeunesse avec des initiatives présidentielles, notamment dans le cadre de l’agriculture, des métiers artisanaux dont le centre d’apprentissage et incubation ; la création d’une structure faitière de la jeunesse avec le lancement du processus de mise en place du conseil national de la jeunesse et le processus des élections en 2017. A ceux-ci, s’ajouent, la mise en place d’un mécanisme institutionnel et financier d’accompagnement des jeunes désirés leur entreprises avec le projet ‘’démarrage’’ qui a permis d’accompagner 25 entreprises de jeunes ; l’opérationnalisation du projet booster les compétences pour l’amélioration de l’employabilités des jeunes, etc.

Pour terminer, le ministre de la Jeunesse et de l’emploi jeunes, Moustapha Naïté dira qu’en termes de perspectives, le programme national d’insertion socioéconomique des jeunes reste le pilier le plus important du fond de relance post Ébola.

Binty Seny