Ankara, le 27 Décembre 2016 - Le Président de la République, Chef de l'Etat, Alpha a été reçu par ?smail Kahraman, Président de l'Assemblée nationale turque. A cet effet, les deux hommes ont échangé autour de sujets d'intérêts communs tels que le renforcement de la coopération sur les plans de l'agriculture, des mines, de la médecine et militaire.









En marge de cette rencontre, les autorités turques ont remis des timbres à l'effigie du Chef de l'Etat en guise de signe de fraternité et de remerciements au Président de la République pour son soutien au peuple turc. Plus tard, Alpha Condé a visité l'Assemblée Nationale et posé une gerbe de fleurs sur un des piliers de cette bâtisse qui porte encore les traces de la tentative de coup d'Etat qui a eu lieu en juillet dernier.

A la suite de cet entretien, le Président Alpha Condé, a reçu Mehmet Simsek, Vice-premier Ministre turc en charge des questions économiques en présence de Ministres Conseillers à la Présidence et de quelques membres du Gouvernement.

Auparavant, le Président de la République s'était rendu sur le mausolée du premier Président Turc Moustapha Kemal Ataturk.

À l'heure où nous envoyons ce "Flash Info", les deux Chefs d'Etat sont en tête à tête. Il sera suivi de la signature d'environ une dizaine d'accords de coopération dont nous vous livrerons le contenu à l'issue de la cérémonie.





La Cellule de Communication du Gouvernement