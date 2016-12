Ankara, le 25 Décembre 2016 – C’est dans quelques heures que le Président de la République, Alpha Condé, foulera le sol turc pour une visite d’Etat de quelques jours. Accompagné du Ministre de la Défense Nationale, Mohamed Diané, de la Ministre de l’Economie et des Finances, Malado Kaba, de la Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, Makalé Camara, ainsi que d’une importante délégation de chefs d’entreprises guinéens, le Chef de l’Etat entend mettre à profit cette visite pour renforcer davantage les solides relations diplomatique et économique qu’entretiennent nos deux pays.

Pour rappel, en début d’année, au cours de sa tournée africaine, le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, en compagnie d’environ deux cents investisseurs, avait fait le déplacement sur Conakry. Une visite qui s’était soldée par la signature de plusieurs conventions dont deux portant sur la défense nationale notamment. A cet effet, Mohamed Diané, Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale, rappelle que “l’Assemblée nationale vient de ratifier le protocole d’accord portant sur la formation, la medicine militaire ou encore la lute contre le terrorisme et l’échange d’expérience entre nos deux armées”. Ce qui devrait accélérer la mise en oeuvre de cette convention de coopération. Sur le plan économique, par exemple, le défi pour les deux pays est d’accroitre le volume des échanges commerciaux qui se chiffrent actuellement aux alentours de 69 millions de dollars. Pour Aly Badara Keita, Responsable des Relations Extérieures à l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP), “le secteur privé guinéen sera présent à ce rendez-vous à travers une centaine d’entreprises venues de divers horizons dont les plus répresentatives proviendront des domaines de la construction, des mines et du commerce”. Pour le Président Alpha Condé, cette visite sera également l’occasion de témoigner de la solidarité de la Guinée envers la Turquie après les récentes épreuves douloureuses qu’elle a traversées. Nous aurons l’occasion de revenir sur les moments forts de cette visite au cours de nos prochains publications. La Cellule de Communication du Gouvernement