Conakry, 2 février 2017 - De retour du 28e sommet des Chefs d’Etat de l’Union africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie, où il a été élu Président en exercice de l’organisation continentale, les populations de Conakry ont réservé un accueil chaleureux au Professeur Alpha Condé, ce jeudi 2 février 2017.





De l’aéroport à la place des martyrs, les populations étaient massivement mobilisées pour exprimer leur joie au Chef de l’Etat pour le choix que ses pairs de l’Union africaine ont porté sur sa modeste personne.

En félicitant le Président Alpha Condé pour son élection à cet important poste, le président de la commission d’organisation de l’événement, Sanoussy Bantama Sow, a précisé que cet honneur à l’endroit du Chef de l’Etat est mérité. Car, selon lui, avec son apport pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel en Gambie, c’est la preuve de l’engagement du Pr Alpha Condé pour la paix en Afrique.

Pour le Gouverneur de la ville de Conakry, le Général Mathurin Bangoura, cette mobilisation témoigne de manière claire, s’il en faut, de la fierté que ressentent les populations de Conakry suite à l’élection du Président de la République en qualité de Président en exercice de l’Union africaine.

Le Président de la République, le Pr Alpha Condé, qui a remercié vivement les populations de Conakry pour cette grandiose mobilisation, a indiqué que ce qui est plus important, ce sont les avancées enregistrées au cours de ce sommet et au nombre desquelles l’unité des Etats africains et les reformes engagées.

Après avoir rendu hommage aux pionniers de l’Organisation pour l’unité africaine (OUA), actuelle Union africaine (UA), tant au niveau continental que guinéen, le Président de la République a indiqué et insisté que cet enthousiasme des populations doit se traduire désormais dans leur comportement, pour que la Guinée soit la capitale de l’Afrique.

A Sékhoutouréya après, plus de 300 imams de Conakry ont fait des prières pour la réussite du Chef de l’Etat dans sa mission de transformation et de développement de l’Afrique.

Là, le Président en exercice de l’Union africaine a surtout invité les imams et les sages à oeuvrer pour la consolidation de la paix et de l’unité nationale en Guinée qui selon lui doit désormais servir de modèle sur le continent.

