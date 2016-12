La Confédération des travailleurs et retraités de Guinée (COSATREG) a rendu publique, mardi 20 décembre une déclaration dans laquelle, elle dénonce la gestion du ministère de la Fonction publique tout en pointant du doigt, l’inter centrale syndicale CNTG et USTG pour avoir trahi la classe ouvrière.

Dix (10) centrales syndicales qui forment une unité d’action syndicale pour défendre les droits des travailleurs guinéens accusent l’inter centrale syndicale CNTG et l'USTG, qui travaillent avec les autorités guinéennes au détriment de la classe ouvrière.

Pour El Hadj Mohamed Saliou Diallo, le porte parole de la COSATREG, les dirigeants actuels de la CNTG et l'USTG ont trahi la classe ouvrière de Guinée. Les membres de la COSATREG déclarent que le ministère de la Fonction publique et de la réforme de l’Etat est miné par la corruption et le favoritisme. « Considérant l’appui que le ministre bénéfice au niveau de la haute autorité, malgré son incompétence, le clientélisme, le népotisme et la corruption qui le caractérisent… »

Par ailleurs, les membres de la COSATREG soutiennent que les responsables de la CNTG et l'USTG ont été récupérés par le pouvoir.

Pour ce faire, ils invitent les travailleurs à rester mobiliser et exigent la mise à disposition des bulletins de salaires du mois de novembre 2016 aux fonctionnaires pour relecture et une correction des erreurs.

Yahya Drame