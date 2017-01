Le président du mouvement des patriotes pour le développement (MPD), Paul Moussa Diawara est arrivée ce vendredi 6 janvier 2017 dans la préfecture de Kissidougou en vue de procéder, dimanche 8 janvier avec les membres du RPG Arc-en-ciel à la remise officielle du stade Jean Djibril Leno, rénové à ses frais.

C’est dans une ambiance féerique qu’il a été accueilli à 15 kilomètres de la commune urbaine, par un crtège de motos taxis et véhicules.

A cette occasion festive, Fanta Keita, porte parole du RPG Arc-en-ciel, a au nom des deux sections et l’ensemble des militantes et militants, du mouvement des patriotes pour le développement, remercié Paul Moussa Diawara pour son attention particulière portée à leur endroit.

« Cet investissement que vous venez de réaliser au nom du président de la République, le Pr Alpha Condé, s’inscrit en droite ligne avec sa politique de développement pour l’épanouissement de la jeunesse guinéenne sans compter sur le plan sportif. Nous en restons reconnaissants et accompagnons le RPG Arc-en-ciel et le gouvernement dans sa politique de développement de la Guinée. Nous réaffirmons notre engagement indéfectible à vous soutenir, à vous accompagner dans la réalisation des nobles idéaux de changement prôné par le président de la république ».

Natif de Kissidougou, Paul Moussa Diawara, précisément de la sous préfecture de Bardou, s’est dit d’être « très satisfait » de l’accueil et de la marque de reconnaissance de ses pères, mamans, sœurs, frères et admirables.

« Je vous salue pour cet accueil triomphal que vous venez de réserver à ma personne ainsi qu’à ma délégation. Ça ne me surprend pas de cette ville, car Kissidougou est une grande ville dans la vie de notre pays où les valeurs, la culture, les traditions sont jalousement gardées, fortifiées et pérennisées. Aujourd’hui, je voulais donc remercier cette population de Kissidougou, les jeunes, les femmes de Kissidougou, …. Ce soir, je voudrais vous dire vraiment grand merci pour la grande mobilisation que vous avez manifesté, magnifié, témoigné à la face de la Guinée. Vous venez de montrer que Kissidougou est avec tous ses enfants. Je demeure à votre entière disposition et je ne doute pas un seul instant que vous êtes également à ma disposition entière pour le bien commun de notre ville, Kissidougou ».

Enfin, M. Diawara a vivement remercié les représentants de tous les partis politiques alliés de la mouvance présidentielle qui œuvrent pour la paix et le développement de la localité.

Balla Yombouno, envoyé spécial