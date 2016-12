Après trois jours de travaux au cours de l’atelier de formation des Comités de concertation dans les localités minières (CCLM), les participants à travers de leur président formulent des recommandations. C’était ce lundi 19 décembre 2016 à Conakry.

Au sortir de cet atelier, Yonan Doré, président des Comité de Concertation dans les Localités Minières (CCLM) recommande à l’Etat et à ses partenaires :





1-tous les efforts soient déployés en vue de l’opérationnalisation et de la pérennisation des comités de concertation dans les localités minières





2-le ministère des Mines et de la Géologie à travers sa direction générale des relations communautaires et du développement du contenu local, réagisse à temps pour résoudre les questions conflictuelles qui lui seront rapportées par les CCLM

3-le ministère en charge de l’Administration du territoire et de la décentralisation s’implique davantage à travers ses structures déconcentrées et décentralisées dans le soutien et l’appui des activités de CCLM.

4-l’observatoire national procède à la révision du mandat des CCLM ainsi que tous les points contenus dans son acte de création, contraires aux réalités actuelles

5-l’arrêt conjoint portant création, attribution et fonctionnement des CCLM soit réactualisé ;

6-l’arrêt portant création, organisation et fonctionnement de l’observatoire national des CCLM soit diligenté ;

7-les droits de l’homme dans les localités minières soient promus ;

Aux partenaires techniques et financiers de poursuivre l’accompagnement des CCLM dans le cadre de leur opérationnalisation ;

A la chambre des Mines :

Inviter les sociétés minières membres à collaborer avec les CCLM

Aux sociétés minières de :

Favoriser une étroite collaboration entre les départements des relations communautaires des sociétés minières et les CCLM

Aux communautés locales de :

S’approprier des CCLM et de l’observatoire national ;

Créer un climat de cohabitation pacifique avec les sociétés minières.

Yahya Drame