L'ancien agent secret britannique, à l'origine du mémo sur le président américain élu Donald Trump, a préféré quitter son domicile et se cache désormais de peur de représailles de la part de la Russie. Identifié par la presse, Christopher Steele est un ancien officier du MI6, les services de renseignement extérieur britanniques, qui était en poste à Moscou durant les années 1990 et a gardé de nombreux contacts là-bas.

Agé de 52 ans, il a désormais quitté le MI6 et dirige actuellement une agence de renseignement privée appelée Orbis, fondée à Londres en 2009 par d'anciens agents secrets. Christopher Steele bénéficie d'une très bonne réputation au sein des services de renseignement britanniques. Selon plusieurs journaux, il a quitté précipitamment sa maison dans le Surrey mercredi matin et choisi de disparaître, disant à un proche craindre pour sa vie et la sécurité de sa famille.

Les médias affirment aussi que le mémo compromettant pour le futur président américain a été initialement commandé par des républicains opposés à Donald Trump durant la primaire républicaine. Après sa désignation, le rapport a été récupéré par « un partisan anonyme du parti démocrate » qui aurait remis le dossier au FBI contre l'avis de la société Orbis.La presse britannique a avoué être au courant depuis plusieurs mois de l'existence de ce dossier, mais a choisi de ne pas publier des informations qui restent actuellement invérifiables.

La presse britannique a avoué être au courant depuis plusieurs mois de l'existence de ce dossier, mais a choisi de ne pas publier des informations qui restent actuellement invérifiables.