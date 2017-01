Le Secrétaire d’Etat, chargé de la lutte contre la drogue et les crimes organisés, Colonel Moussa Tiégboro Camara compte effectuer des sorties à l’intérieur du pays pour lutter contre l’importation, la commercialisation et l’utilisation de la Chicha. Une annonce faite au cours d’une rencontre, le week dernier à Conakry.





Considérée comme la région la plus touchée par ce phénomène, LABE va constituer la première étape, de cette tournée coup de poings contre cette pratique qui a gagné du terrain en Guinée. Par la suite, le Colonel Moussa Tiegboro et ses hommes poseront leurs valises à Nzérékoré et à Kankan.

A propos, le patron de ce service, Colonel Moussa Tiégboro Camara a promis de tout mettre en œuvre pour freiner la consommation abusive de la chicha dans notre pays.

Yahya Drame