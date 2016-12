L’Office guinéen de publicité (OGP) a célébré ce jeudi 22 décembre 2016, les 30 ans de sa création à travers un tournoi de football dont la finale s’est jouée à la bleue zone de Kaloum, en présence de la ministre en charge de l’Action sociale, Mme Sanaba Kaba, venue apporter tout son soutien au Directeur général de cet office, M. Paul Moussa Diawara, dans ses efforts de redynamisation de la vie de cette structure.

Ce match a vu l’équipe de Ratoma battre son homologue de Matam sur le score de 2-0.

A cette occasion, la ministre de l’Action sociale s’est non seulement réjoui de cette initiative mais a aussi félicité et remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite des projets de l’OGP pendant ces 30 années d’existence. En tête desquels, M. Paul Moussa Diawara actuel responsable.

« Aujourd’hui le nouveau directeur est entrain de redynamiser non seulement dans le cadre administratif mais aussi dans le cadre social et collégial. Parce que, organiser un match de gala c’est mettre tout le personnel ensemble. Nous avons vu combien de fois ce personnel est jeune ; ceci s’inscrit logiquement dans la philosophie du président de la République, le Pr Alpha Condé qui dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. Donc, je félicite l’équipe de Ratoma qui a remporté le trophée et j’encourage celle de Matam……… »

Visiblement satisfait, en prenant la parole, M. Diawara a indiqué que, « l’initiative de ce tournoi vise à célébrer l’an 30 de la création de l’OGP (1986-2016). Aujourd’hui, c’est donc une étape importante dans la vie de l’institution. Aujourd’hui, les agences sont un peu partout dans le pays. 30 ans après ça veut dire qu’il y a un progrès, une avancée, il y a vraiment un développement. Donc, nous nous réjouissons de cette véritable progression et nous remercions les équipes qui ont joué cette compétition et surtout l’équipe de Ratoma qui a remporté le trophée».

Balla Yombouno