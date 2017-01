Conakry, le 2 Janvier 2017 – L'Office national des pétroles de Guinée (ONAP) vient de signer une convention de partenariat scientifique et technique avec l'Institut français du pétrole (IFP training) et l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc (ONHYM).



Ce partenariat institutionnel visant à construire une expertise nationale dans le domaine des hydrocarbures et à promouvoir l'exploration pétrolière en République de Guinée concerne, entre autres, les domaines suivants : · Échange d'informations, de documentation et d'expertises dans le domaine de la recherche et de la promotion de l'exploration pétrolière; · Échange d'informations sur la gestion des accords pétroliers ; · Formation du personnel et participation à des manifestations internationales, régionales et nationales organisées par les parties dans les domaines de l'exploration et de la production des hydrocarbures ; · Étude des opportunités de coopération dans les domaines des services liés au secteur des hydrocarbures... Monsieur Diakaria Koulibaly, Directeur Général de l'ONAP Guinée, Monsieur Jean Luc Karnik Président Directeur Général de l'IFP Training et Madame Amina Benkhadra, Directrice Générale de l'ONHYM du Maroc, tout en se réjouissant de cette signature se sont engagés à mutualiser leurs efforts pour une meilleure réussite de ce partenariat. La Cellule de Communication du Gouvernement