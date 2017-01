Dix centrales syndicales réunies au sein de « Unité d’action syndicale » a, à la faveur d’une rencontre tenue ce mardi, 10 janvier 2017 au siège de la Confédération Syndicale Autonome des Travailleurs et Retraités de Guinée (COSATREG), à Conakry, ont adressé un préavis de grève au gouvernement guinéen demandant l’arrêt de travail par les fonctionnaires, agents de l’Etat et agents communautaires à compter du 31 janvier 2017 jusqu’à régularisation effective de la nouvelle grille indiciaire.

Ce sont : la CGSL, COSATREG, UGTG, CGTG, CGFOG, UDTG, SIFOG, ULTG, UNTG et la SAECCG.

Pour elles, considérant entre autres, « la sourde oreille » du gouvernement àtravers le ministère en charge de la Fonction Publique face aux revendicationsliées à la nouvelle grille salariale, la non prise en compte des retraités par ledécret d’application de la nouvelle grille indiciaire, la distribution très tardive

des bulletins de paie du mois de novembre 2016 avec pour but d’empêcher labonne lecture de la malversation opérée par le ministère de la Fonction Publique, l’Unité d’action syndicale demande : L’arrêt de travail par les fonctionnaires, agents de l’Etat et agentscommunautaires à compter du 31 janvier 2017 jusqu’à régularisation dudécret D/301/PRG/SGG du 14 octobre 2016 portant application de la nouvellegrille indiciaire des fonctionnaires et contractuels permanant de l’administration publique.