La Jeune chambre internationale (JCI) Conakry trésor accompagné de Dawn Hetzel présidente mondiale de la JCI en séjour en Guinée, a fait ce mercredi 25 janvier 2017, un don de poubelles et de matériels de nettoyage à l’école primaire de la Gare du quartier Almamya dans la commune du Kaloum.

Avec le slogan « ensemble assainissons nos milieux scolaires », ce don inscrit dans le projet espace propre de la JCI contribue à lutter contre l’insalubrité en milieux scolaires.

C’est un don composé de poubelles, de pelles, de balais, de râteaux et de brouettes destiné à rendre cette école propre afin de permettre aux élèves d’étudier dans un environnement propre.

En offrant ce don, les membres de la JCI Guinée ont aussi assaini l’école et ses alentours. .

Pour Tiguidanké Bah, présidente locale de la JCI Conakry trésor « nous comptons assainir 10 établissements tout les dotant de cinq poubelles chacune, pour cette année 2017. Déjà, quatre (4) écoles ont bénéficié dont l’école primaire de Tombo, l’école des sourd- muets de Boulbinet, l’école primaire de Lambangny dans la commune de Ratoma, et l’école primaire d’Almamiyah. Aujourd’hui, l’école primaire de la gare est le 5ème établissement. Pour les 10 écoles ce projet est estimé à 30 millions GNF».

Cependant, elle na pas manqué de déplorer l’état d’insalubre de cette école : « de vue quand vous rentrez l’école est propre, mais quand vous jetez un coup d’œil par derrière elle est excessivement sale, et même les toilettes sont bouchées. Je lance un appel au gouvernement et aux institutions impliquées dans l’assainissement, d’être en collaboration avec toutes les ONG de la place pour qu’ensemble, nous luttions contre l’insalubrité dans nos milieux scolaires ».

A son tour, Lamine Soumah président national JCI de Guinée dira : « nettoyer la cour et débarrasser cet établissement des ordures, ensuite faire don de poubelles et instruments qui permettront à cet espace d’être propre, cela y va dans la santé des élèves. Ce que nous demandons aux maîtres et encadreurs, c’est de continuer à sensibiliser les enfants pour l’utilisation des poubelles. Ils doivent savoir que nettoyer c’est bien mais ne pas salir est encore meilleur. Il faudrait que vous essayiez d’expliquer à ces enfants l’utilité de la propreté, leur santé y dépend... »

M. le directeur, ces poubelles et ces instruments essayé de les utiliser à bon escient pour que cet établissement soit propre ».

En recevant ces équipements, Elhadj Souleymane Keita, Directeur de l’école primaire de la Gare s’est réjoui de ce don et promet à la JCI que ces matériels seront utilisés à bon escient avant d’inviter d’autres ONG à emboiter le pas de la JCI trésor Guinée.

Enfin, Dawn Hetzel présidente mondiale de la JCI en visite en Guinée elle aussi s’est réjouie de cette initiative qui consiste à rendre des écoles de la capitale propre.

Balla Yombouno