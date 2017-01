Conakry, le 12 Janvier 2017 – Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Mamady Youla, entouré des ministres de la Communication, Rachid Ndiaye, de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, Sanaba Kaba et celui de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Porte-Parole du Gouvernement, a présenté ses vœux de nouvel aux professionnels des médias guinéens.





Cette cérémonie sobre, qui a mobilisé près d'une vingtaine de médias publics et privés au Palais de la Colombe, a également été l’occasion pour le Chef du Gouvernement d’échanger avec les journalistes sur les premiers résultats acquis au cours de l’année écoulée mais aussi certains autres sujets de l'heure.

Après la traditionnelle présentation de vœux de santé, réussite et prospérité aux hommes de média présents, Mamady Youla a insisté dans un premier temps sur la nécessité d’un meilleur sens du civisme au quotidien de la part de tous les guinéens. Puis, le Premier Ministre a fait une invite au Gouvernement et à toute la population à plus d’efforts et de hargne dans le travail pour l’atteinte des objectifs de développement tant ambitionnés.

Plus loin, le Premier Ministre Mamady Youla est revenu sur quelques uns des acquis du Gouvernement au cours de ces derniers mois. Des acquis qui permettront de construire le sous-bassement sur lequel il entend construire pour un développement inclusif et durable au profit de nos populations.

Ainsi, partant d’une croissance nulle, de déséquilibres accrus des finances publiques ou encore de la suspension du Programme avec le Fonds Monétaire International (FMI) -et par conséquent de la coopération avec la plupart de nos Partenaires Techniques et Financiers (PTF)- à sa prise de fonction, l’année qui s’achève a permis d’enregistrer un taux de croissance du PIB parmi les plus élevés enregistrés en Guinée au cours des dix dernières années.

Par le biais d’une méthode de gestion axée sur les résultats imprimée par Mamady Youla, l’année écoulée a donc permis de réaliser la relance du Programme avec le FMI, le rétablissement de la coopération avec les PTF et, pour la première fois dans l’histoire de notre pays, l’achèvement d’un programme avec le FMI avec la conclusion en Octobre 2016 du Programme FEC.

Poursuivant, Mamady Youla dira que le train du développement de la Guinée est sur les rails pour le bonheur des populations guinéennes. C'est pourquoi le Gouvernement a lancé en 2016, le Programme Accéléré de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durable (PASANDAD) et les initiatives pour la relance de certaines cultures destinées à l’exportation : Anacarde, café, Cacao, Palmier à Huile destinés aux guinéens. Pour le Premier ministre, Chef du Gouvernement les défis auxquels le Gouvernement a été confronté étaient nombreux et multiples, ce qui signifie, qu’en dépit des nombreuses réussites enregistrées nombreux sont ceux de ces défis qui interpellent encore l'ensemble des membres de son Gouvernement afin de mobiliser toutes les énergies de la Nation pour redoubler d’effort et répondre aux attentes des braves et laborieuses populations guinéennes.

Pour Mamady Youla, le Gouvernement qu'il dirige se tient plus que jamais prêt à faire face aux nombreux défis du développement économique et social, c'est pourquoi il invite l'équipe gouvernementale à œuvrer pour apporter des solutions concrètes, pratiques et surtout visibles aux problématiques relatives au développement des infrastructures, à l’énergie, à l’eau, à l’assainissement, à l’éducation, à la santé, aux nouvelles technologies et à la sécurité pour bâtir une Guinée émergente, solidaire et forte à l’horizon 2040.

Pour cette nouvelle année 2017, le Premier ministre, Chef du Gouvernement a rassuré les journalistes de sa ferme volonté à tout mettre en œuvre pour que 2017, soit l’année de la consolidation des nombreux chantiers ouverts en 2016 et dont les résultats se feront progressivement mais indubitablement sentir pour le plus grand bénéfice des populations guinéennes. Selon lui, l’action du Gouvernement s’inscrira encore davantage dans une perspective d’amélioration de la gouvernance, de responsabilité et de redevabilité des dirigeants, de transparence et d‘une meilleure organisation du travail.

Pour finir, le Premier ministre, Chef du Gouvernement s'est prêté aux questions des journalistes présents aux Palais de la Colombe à cette occasion.

La Cellule de Communication du Gouvernement