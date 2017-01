Le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique de la République de Guinée, Cheick Taliby Sylla a procédé, lundi, 16 janvier 2017, à la mise à disposition d’un réseau de distribution d'énergie d’un mégawatt (1MW) à la Commune Urbaine (CU) de Mandiana en Haute Guinée, rapporte l’AGP.







Cette première visite du ministre de l’Energie dans la préfecture, avec pour objectif la mise à disposition de ce réseau, a été ponctuée par diverses interventions axées essentiellement sur le manque criard d’eau potable à Mandiana.





Dans son souhait de bienvenue à la délégation du ministre, le président de la Délégation Spéciale (DS) de la CU de Mandiana, Ibrahima Sira Diakité a attiré l’attention du ministre sur plusieurs tares.





«Le manque d’eau potable dans sa commune, qui n’est maintenant alimentée que par le fleuve Sankaranin et les 17 points d’eau réalisés par le Service National d’Aménagement des Points d’Eau (SNAPE), l’insuffisance des lampadaires, qui ne couvrent que 35 % des besoins de la CU, un manque total d’électricité, l’insuffisance d’infrastructures sanitaires, d’équipements agricoles et le mauvais état des routes et pistes rurales», sont entre autres déficits énumérés par le président de la DS de la CU de Mandiana.





Se disant très satisfait de l’accueil qui lui été réservé avec la forte mobilisation des citoyens, le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Cheick Taliby Sylla a invité les citoyens à entretenir cette centrale énergétique mise à leur disposition séance tenante, et à la préserver jalousement comme un trésor.





Il les a aussi invités, à s’acquitter des factures que le district de la société Electricité De Guinée (EDG) va les livrer pour un fonctionnement continu du groupe de 1MW offert par le président de la République, dans le cadre de l’électrification des villes de la Guinée.





