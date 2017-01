Une élève blessée et un autre arrêté, c’est le bilan de la manifestation des élèves survenue ce jeudi 26 janvier 2017, dans la commune de Kaloum pour protester contre l’absence dans les salles de classes, des enseignants contractuels non admis au récent test de recrutement à la Fonction publique.

Ce sont des élèves venus des lycées 28 septembre de Coronthie, 2 octobre d’Almamiya et, du collège 1 et 2 de Boulbinet à manifester ce matin contre l’absence des professeurs et l’irrégularité de certains autres. Des élèves qui scandaient « Kourouma zéro, Kourouma zéro, Kourouma zéro, ... »

Au cours de cette manifestation, les élèves se sont attaqués au département de tutelle où les vitres des fenêtres et des portes ont volé en éclat. C’est ainsi que les forces de l’ordre présentes sur les lieux ont empêché les manifestants d'avancer, mais en vain. Une opposition au cours de laquelle, leur commandant a été touché par projectile.

Les forces de l’ordre dans leur action ont frappé certains élèves avec leurs ceinturons et les élèves à leur tour ont répliqué par des jets de pierres. C'est ainsi qu'une élève du nom de Fatoumata Sylla en 11e Sciences expérimentales au lycée 02 octobre a été blessée au front et un autre dont l'identité n'a pas été relevée, arrêté.

L'élève blessée a été transporté d’urgence dans une clinique privée par des journalistes-reporters présents sur les lieux.

A propos, Dr Barry Ibrahima médecin généraliste confirme « nous avons reçu une fille qui a une plaie au niveau de la région frontale. Et nous avons procédé aux premier soins; nous avons fait un pansement, comme la plaie est très profonde; nous l’avons référé aux services de traumato à Ignace Deen. Néanmoins, son état n’est pas grave »

Balla Yombouno