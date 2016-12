A l’occasion de l’ouverture des Journées de réflexions de haut niveau sur les institutions publiques, la présidente de la Haute Autorité de la Communication, Martine Condé a annoncé, ce vendredi, 30 décembre 2016 l’organisation des états généraux de la presse guinéenne en 2017.





Selon Martine Condé, ces Etats généraux permettront à son Institution de se pencher sur les nombreuses difficultés auxquelles la HAC et le monde de la presse sont confrontés en Guinée. Il sera aussi question de revoir les difficultés d’interprétation et d’application de la loi sur la liberté de la presse et celle portant sur la HAC elle-même.

Yahya Drame