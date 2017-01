L’Association de la presse sportive de Guinée, en collaboration avec la Fédération guinéenne de football a lancé ce jeudi, 12 janvier 2017 un séminaire formation à l’intention des journalistes sportifs, dans les locaux de ladite fédération, à Conakry.





L’objectif de ce renforcement de capacités, est d’outiller les journalistes sur les différentes modifications intervenues récemment au sein de la FIFA dans les lois du jeu. Ceci, pour leur permettre de bien interpréter ces modifications des reportages pendant les matches.

A la cérémonie d’ouverture, le président du comité de normalisation de la fédération guinéenne de football, Mohamed Lamine Nabé, a parlé du rôle que les journalistes jouent dans un match de football.

« Si le rôle d’un arbitre n’est plus à démontrer dans un match de football, sa décision peut faire basculer positivement ou négativement des mois de préparations d’un footballeur, et des années de dépenses d’un club ou d’une équipe nationale. Celui d’un reporter et d’un consultant est également prépondérant car il contribue à éclairer les zones d’ombre pour un public sportif non averti. C’est pourquoi, le journaliste sportif spécialiste en football dont la mission est d’informer sur les détails d’un match, doit être régulièrement formé sur les lois du jeu, lorsque celles-ci connaissent des nouvelles évolutions», a-t-il expliqué.

Pour Amadou Tam CAMARA, vice- président dudit comité :« Un journaliste mal formé est tout comme un militaire mal formé ; dans ce cas, l’information sera mal donnée et ne sera pas équilibrée. Comme nous l’avons fait il y a de cela deux ans, nous faisons de la formation un véritable credo comme la fédération en a fait son objectif majeur… »

A signaler que ce séminaire de formation qui réunit une soixantaine de journalistes sportifs de différents organes de presse publics et privés de la place, prendra fin le samedi 14 janvier.

Binty Seny