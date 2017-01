Ce mardi 24 janvier 2017, au cours d’une conférence de presse animée à la maison de la presse par le bureau exécutif du Conseil national du patronat de Guinée, les membres ont annoncé la fin du contentieux qui opposait Ansoumane Kaba dit kaba Guiter à Sékou Cissé. Ceci après un accord trouvé à l’amiable entre les deux parties.

Enfin, une solution est trouvée entre les deux parties, après que la cour d’appel ait homologué le protocole d’accord à l’amiable du différend qui opposait les membres du CNP Guinée. Il est le fruit de plusieurs médiations des membres de l’organisation. Une initiative qui a permis l’annulation de la décision de justice du 23 avril dernier

Dans sa communication Ansoumane Kaba, président du CNP dira« Nous avons décidé Sékou Cissé et moi président du CNP-Guinée d’enterrer la hache de guerre et de travailler main dans la main. C’est ce qui nous a conduit à l’élaboration d’un protocole d’accord qui a été homologué par la justice, qui annule le congrès du 23 avril et qui met définitivement fin au contentieux »

Si le CNP était jusque là était miné par un problème de leadership, son président s’engage à unir tous les opérateurs économiques dans l’intérêt du peuple « notre objectif, c’est d’unir ce secteur privé et rien ne va nous distraire pour amener ce secteur privé à être désuni parce que ça va dans l’intérêt de tout le monde et du peuple de Guinée. Les hommes et les femmes chefs d’entreprises qui sont ici vont s’employer à consolider cet acquis. Personnellement, je prends l’engagement de tout faire pour unir et fortifier le secteur privé guinéen. Car étant uni, nous serons plus forts, ... »

Quant à Sékou cissé lui devient désormais le vice-président du conseil national du patronat de Guinée. il promet de travailler étroitement avec le bureau afin de faire avancer le CNP-Guinée

A signaler que les 22 et 23 février prochain, le CNP en collaboration avec le BNT, va organiser un atelier axé sur l’emploi.

Balla Yombouno