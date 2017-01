Les travaux de la première session du conseil d’administration de l’Office guinéen de publicité (OGP) ont pris fin ce vendredi 27 janvier 2017, à Conakry.





Au terme de trois jours de débats, la session a recommandé : la reprise du projet de budget en tenant compte des remarques, des suggestions et sa présentation au conseil d’administration le 15 février 2017 ; le renforcement de l’équipe chargé de l’élaboration dudit budget par deux administrateurs désignés sur la base de leurs compétences.

S’agissant des difficultés liées au fonctionnement de l’Office, il a été dit que l’exploitation des espaces publicitaires des médias d’Etat (RTG, Radio Rurale, Horoya), revient à l’OGP conformément au décret 2, 2016-355PRG SGG du 25 novembre 2016 à partir du 1er février 2017.

Il a recommandé la proposition d’un projet de loi sur la publicité ; l’élaboration du plan de formation à l’intention des cadres et travailleurs de l’OGP ; l’élaboration d’une fiche d’implantation des panneaux publicitaires ; l’assurance des panneaux par les régies publicitaires est obligatoire à partir de fin février 2017 ; l’examen de nouveaux tarifs de publicité.

Egalement le conseil a décidé que: l’exploitation des espaces publicitaires (panneaux, banderoles, affiches et véhicules à graphique publicitaire, déambulation à des fins publicitaires), relèvent exclusivement de l’OGP, conformément aux dispositions du même décret ; la validation du nouveau tarif relatif aux licences des professionnels de la publicité au titre de l’année 2017 ; et, la mise en place d’une commission pour entamer les négociations avec les sociétés de téléphonies mobiles et la société TOPAZ pour la détermination de l’accès publicitaire les concernant,

Enfin, les participants ont retenu : l’organisation des journées nationales de la publicité en novembre 2017 ; l’engagement des démarches pour la construction d’un siège national pour l’OGP ; la convocation d’une session extraordinaire le 15 février 2017, pour examiner le budget et le manuel de procédure de l’OGP ainsi que

le projet de la nouvelle grille tarifaire.

Dans son discours de clôture, le président du conseil d’administration de l’Office guinéen de publicité Sanoussy Bantama, dira que ces décisions et recommandations de par leurs pertinences et leurs importances engagent toutes les parties présentes à savoir, la direction générale de l’OGP, le conseil d’administration, les départements ministériels, les partenaires pour répondre à leurs attentes. La création d’emplois et la lutte contre la pauvreté, la réalisation des infrastructures et enfin, la création des sources de revenus pour les jeunes et les femmes par les effets collatéraux.

A cette occasion, il a invité les membres du CA pour une meilleure opérationnalisation de l’OGP de partager ces recommandations pour relever les défis avec tous les acteurs concernés.

Pour terminer, il a rassuré les uns et les autres de sa ferme volonté et celle de l’ensemble des membres du conseil d’administration à les accompagner et de les soutenir dans la mise en œuvre de ces recommandations.

